Und plötzlich tanzt die Angst mit: St.Galler Clubbetreiber in der Corona-Bredouille Nach dem Superspread im Zürcher Nachtclub «Flamingo» sind St.Gallens Clubbetreiber alarmiert. Sollen sie ihre Lokale geöffnet halten, dafür aber leere Tanzflächen oder einen Skandal riskieren? Oder sollen sie schliessen und so allenfalls das Aus für ihre Clubs besiegeln? Daniel Weder vom Verein Nacht Gallen nimmt Stellung.

Tanzen mit Maske: Sieht die Zukunft des Ausgangs so aus? Bild: Benjamin Manser

Geschlossene Räume, in denen bis zu 300 Menschen, meist Fremde, tanzen, schwitzen, trinken: Was früher ein spannendes Szenario war, bekam in den vergangenen Monaten etwas zunehmend Bedrohliches. Dann kam der Fall des Superspread im Zürcher Nachtleben vor knapp zwei Wochen. Ein Mensch steckt mindestens fünf andere an und bewirkt letzten Endes eine Zwangsquarantäne für 300 weitere. Erfundene Kontaktdaten und ignorierte Hygieneregeln zeigten zudem die Schwachstellen des bisherigen Schutzkonzepts im Ausgang.

Stark schwankende Zahlen als Spiegel der Unsicherheit

Eine erste Zwischenbilanz im St.Galler Clubbetrieb zeigt zum einen, dass 50 Tickets letztlich nicht eingelöst beziehungsweise abgeholt worden sind. So etwas gebe es bei Veranstaltungen sonst nie, sagt Daniel Weder, Geschäftsführer des «Kugl». Die Verunsicherung nach den Vorfällen in Zürich, die Angst, sich im Auge eines Infektionsherdes zu befinden, hindere viele nach wie vor am Ausgehen.

Vergangenes Wochenende sei das «Trischli» zwar hinsichtlich seiner limitierten Gästezahl ausgelastet gewesen, das «Kugl» aber beispielsweise nicht ansatzweise. Auch unter der Woche lohne sich das Öffnen für die Clubs im Moment noch kaum. Das Virus hat das Nachtleben infiziert, und noch ist auch hier kein Impfschutz gefunden.

«Einfach zu schliessen würde auf Dauer das Aus bedeuten»

Wenn sich eine Menschentraube auf den Trottoirs die Beine in den Bauch stehe, schrecke das einige, sagt Daniel Weder vom Verein Nacht Gallen. Wer vergangenes Wochenende im Bermudadreieck St.Gallens flanierte, spürte diese Angst allerdings eher wenig. Dicht gedrängt standen in den ohnehin schmalen Gassen Fremde neben Freunden, es wurde geschäkert, gedrängelt, gegrölt und geherzt. Bleibt da nur die Flucht?

Einfach zu schliessen, wie es in Zürich schon der Fall gewesen ist, würde für die Clubs der Stadt auf Dauer das Aus bedeuten, sagt Weder.

Diejenigen Clubs, die auch in St.Gallen schon geschlossen haben, täten weder der Nachtszene noch den Bewohnern einen wirklichen Gefallen. «Wenn, dann muss es seitens der Kantonsregierung heissen: Wir schliessen die Clubs wieder. Inklusive Unterstützung und Kurzarbeit, wie beim letzten Mal. Aber die Leute müssen ja von etwas leben können.»

«Es muss in den Kopf der Leute»

Wo, wenn nicht im Ausgang wird aus dem Flirt ein Kuss und angeheitert aus demselben Glas getrunken, bei lauter Musik ins Ohr gebrüllt? Social Distancing hat auf der Tanzfläche zweifelsohne keinen Platz. Doch schon aus Eigeninteresse wollen die Betreiber der Clubs eine zweite Welle mit allen Mitteln verhindern.

« Es muss schon in den Kopf der Leute :

Ich muss meinen kleinen Teil dazu beitragen.»

Masken tragen bisher die Angestellten. Und die sind es auch, die vor und während dem Clubbing an die Hygienevorgaben erinnern: Händewaschen, auf Abstand gehen, «nicht gleich dem lange nicht gesehenen Kumpel, der wer weiss wo war, um den Hals fallen» so Weder.

Daniel Weder, Geschäftsführer Kugl Ralph Ribi

«Das Contact Tracing muss wie das Styling einfach zum Ablauf im Ausgehen dazugehören.»

Spontan am Abend in den Club, davon sollten wir uns verabschieden

Mittwochabend schon zu beschliessen: «Dieses Wochenende gehen wir ins ‹Trischli› ab 23 Uhr» und die Tickets bereits zu buchen, das sei eine Umstellung der Mentalität, an die man die Menschen erst einmal gewöhnen müsse, so Weder. Je mehr diese Abläufe aber zum «normalen Ausgang 2020» gehören, umso eher entspanne sich auch die Stimmung in und um die Clubs am Wochenende.

Das A und O für ein Überleben der Clubs seien die Contact Tracings via QR-Code-System. Bislang sei das mit Kosten für den Betrieb verbunden und daher in St.Gallen noch nicht der Standard. Die Gäste werden dort gebeten, sich schon vorweg zu registrieren. So sind alle Personendaten erfasst, und das Anstehen vor den Bars und Clubs entfällt. Die Daten werden zwei Wochen nach dem Aufenthalt gelöscht.

Die Stimmung ist angespannt, noch fehlt dem Ausgang die Leichtigkeit

Ein Phänomen beobachten Weder und Kollegen auf den Strassen wie in den Clubs immer wieder: «Da ist einfach mehr Aggression, mehr Anspannung, mehr Reizbarkeit. Manche Leute gehen schnell an die Decke.» Auch das eine Folge von Corona: Arbeitslose, Verängstigte, Musiker ohne Publikum – nicht jeder hat ein Ventil, um mit dieser Situation umzugehen. Das, so Weder, müsse man eben auch bedenken bei der Frage, welchen Rattenschwanz an Auswirkungen eine Schliessung von Clubs bedeuten würde.

Denn bei allen Bedenken seien der Ausgang, das Tanzen, das ausgelassene Zusammensein mit Menschen für viele ein Ausgleich, so wie für andere der Sport. Mancher habe das jetzt monatelang nicht gehabt, und da habe sich nun ganz viel angestaut. Das Weggehen und die damit verbundene Leichtigkeit seien wichtig für die Menschen.

«Covid-19 wird uns noch lange begleiten. Umso wichtiger ist für die Stadt, dass wir zwischendurch auch nur Spass und nicht nur Zukunftsängste haben.»

Dass der Ausgang weiter möglich bleibt, die Nachtclubs, Bars und Veranstalter auch den Herbst und Winter überstehen, irgendwann genesen können, darauf hofft Weder.

Im Club spielt die Polizei nicht den Kontrolleur

Roman Kohler, Mediensprecher Stadtpolizei St.Gallen. Quelle: PD

«Wir sind in dieser Angelegenheit eher aussen vor», sagt Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei. Was der Bund beschlossen habe, lasse den Clubs und Discos Spielraum, sofern sie die bekannten Regeln einhielten. «Eher sind wir Ansprechpartner verunsicherter Betreiber oder Mitarbeiter, was sie denn nun müssen, dürfen oder eben nicht.»

Die Vorstellung, im Club eine Liste von 300 Leuten abzutelefonieren und abzuwarten, ob entsprechend ein Handy klingele, sei aber absurd und auch nicht Aufgabe der Polizei. «Die Clubbetreiber wissen: Es geht einerseits um die Erfassung der Personendaten, um ein Contact Tracing zu ermöglichen, zum anderen darum, eine Maximalzahl an Leuten nicht zu überschreiten. Erst im Falle einer Infektion würde seitens der kantonalen Regierung der jeweilige Club geprüft werden, wie es im Fall der Zürcher Disco auch der Fall war.»

Die Polizei nehme in diesem Szenario keine Sonderrolle ein. «Wir kommen, wenn wir gerufen werden. Wie immer.»