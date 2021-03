Unbestimmte Verletzungen

Glück im Unglück: Dreijähriger läuft in Staad unter Bahnschranke durch und gelangt aufs Gleis – Luftdruck eines Zuges drückt ihn gegen einen Zaun

In Staad ist am Montagmittag ein dreijähriger Bub beim Bahnübergang am Blattenweg unbestimmt verletzt worden. Der Fahrtwind eines Zuges der Südostbahn drückte das Kind gegen einen Zaun.