Unbekannte zünden Feuerwerk vor Hotel Einstein in St.Gallen: War es eine Störaktion von FCSG-Fans gegen Europa-League-Gegner AEK Athen? In der Nacht wurde vor dem Hotel Einstein in der St.Galler Innenstadt eine Feuerwerksbatterie gezündet. Pikant: Gemäss der Stadtpolizei St.Gallen ist die Mannschaft von AEK Athen im Hotel einquartiert – der heutige Europa-League-Gegner des FC St.Gallen. Die Frage liegt nahe: Handet es sich beim Feuerwerk um ein Störaktion von FCSG-Fans?

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1.15 Uhr haben mehrere dunkel gekleidete und vermummte Personen eine Feuerwerksbatterie vor dem Hotel Einstein gezündet. Die Stadtpolizei wurde alarmiert und ist mit zwei Streifenwagen vor Ort erschienen. Die vermummten Personen suchten während des Abbrennens das Weite und konnten vor der Polizei flüchten.

Oskar Schmucki, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, sagt auf Anfrage:

«Der Vorfall dauerte rund eine halbe Minute. Die Polizisten konnten niemanden festhalten und haben nur die leere Feuerwerksbatterie aufgefunden.»

5 Bilder 5 Bilder Nächtliches Feuerwerk vor dem Hotel Einstein in St.Gallen. Bild: zVg

Gemäss Anwohnern kam es am frühen Morgen zu einem weiteren Vorfall. Gegen 5.15 Uhr sei es zu zwei lauten Detonation gekommen. Ein Anwohner vermutet «massive Knallkörpern», die an der Felsenstrasse gezündet worden seien. Die Stadtpolizei St.Gallen kann den zweiten Vorfall auf Anfrage nicht bestätigen.

Waren es FCSG-Fans?

Pikant: Gemäss Schmucki ist im Hotel Einstein die Mannschaft AEK Athen einquartiert, die am Donnerstagabend, 20.30 Uhr, die dritte Qualifikationsrunde zur Europe League gegen den FC St.Gallen spielt. Auf Mutmassungen, die Feuerwerksbatterie sei als Störaktion von FC-St.Gallen-Ultras gezündet worden, kann Schmucki beim derzeitigen Ermittlungsstand nicht eingehen.

Der Lärm in der Nacht sorgt auch in den sozialen Medien bereits für erste Diskussionen. «Nachts um 1.15 ein Feuerwerk Richtung Stadtzentrum???», schreibt eine Userin auf Facebook in der Gruppe «Du bisch vo St.Gallen wenn». «Das hat mich geweckt ich hoffe, es gab einen wichtigen Grund für diesen Krach», kommentiert eine andere Userin.

Update folgt.