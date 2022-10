Umweltverschmutzung Eggersrieter Gemeinderat ist mit dem Vorgehen des kantonalen Amts für Umwelt unzufrieden: Die Mitteilung zur Bodenverschmutzung sei voreilig gewesen Im Gebiet Eggersrieter Höhe ist Boden verschmutzt. Der Gemeinderat kritisiert jetzt das Amt für Umwelt des Kantons St.Gallen und fordert vom Kanton rasche, umfassende Untersuchungsreihen, wie er mitteilt.

Auf der Höhe in Eggersriet ist der Boden verseucht: Bodenproben zeigen stark erhöhte PFOS-Werte. Bild: Michel Canonica/Tagblatt

«Das kantonale Amt für Umwelt hat im Gebiet Höhe Bodenproben entnommen und die Zwischenergebnisse publiziert, obwohl bis zum heutigen Tag keine aussagekräftigen Prüfreihen durchgeführt wurden und die Herkunft der Bodenschadstoffe nicht geklärt ist.» Das schreibt der Gemeinderat im jüngsten Mitteilungsblatt. Und weiter: Der Gemeinderat finde eine Publikation ohne eigentliche, verlässliche Probereihen und in einem zu eng begrenzten Gebiet wenig zielführend und nicht sinnvoll.

Die PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) seien eine Stoffgruppe von über 4000 verschiedenen Kombinationen, die sehr unterschiedlich wirkten und noch sehr wenig erforscht seien betreffend Herkunft, Wirkung und Abbau der Stoffe. Es existierten keine Grenzwerte für die Böden, schreibt der Gemeinderat Eggersriet im Mitteilungsblatt.

Das Trinkwasser sei einwandfrei

In der Schweiz und weltweit gebe es für die Gewässer entsprechende Grenzwerte, welche auch gemessen und im Labor ausgewertet werden könnten. Ursache für die Untersuchung der Böden in Eggersriet sei die Überschreitung des Grenzwertes bei den Fliessgewässern und Quellen in Goldach gewesen. Die Quellen seien seitens der Wasserversorgung abgestellt worden und belasteten das Goldacher Trinkwasser nicht. Auch das Eggersrieter Trinkwasser der Wasserversorgung sei einwandfrei.

Die Prima-Vista-Erhebungen im Gebiet Höhe lassen nach Meinung des Gemeinderats keine Rückschlüsse auf die Belastung der unterliegenden Gewässer zu. Es sei möglich, dass diese Stoffeinträge einen anderen Grund hätten. Unverständlich sei die Haltung des Amts für Umweltschutz, dass nicht die gesamten Hügelzüge, also auch die nördliche Seite, untersucht worden seien, sondern nur die wenigen Landwirtschaftsbetriebe auf der Kuppe.

«Seriöse Aufarbeitung» gefordert

«Nichtlandwirtschaftliche Parzellen und Wälder wurden auch nicht untersucht», kritisiert der Gemeinderat. Eine seriöse Aufarbeitung der Fakten wäre dann erfolgt, wenn auch die Grundwasserströme, welche zu den Quellen führen, eingehend getestet würden. Die Grösse und Dauerhaftigkeit der Belastung würden eher einen solchen Eintrag vermuten lassen, als Klärschlamm, der vor 30 Jahren ausgetragen worden ist.

«Nachdem die kantonalen Behörden nun Teilergebnisse publiziert haben, erwartet der Gemeinderat, dass unverzüglich Untersuchungsreihen veranlasst werden, welche die Ursache für die Gewässerbelastung klar eruieren, und auch andere Gebiete in die Beurteilung miteinbeziehen», heisst es. Medieninformationen über Teilergebnisse, welche nicht richtig eingeordnet werden könnten, dienten weder der betroffenen Grundeigentümerschaft noch einer umfassenden Diskussion über solche Belastungen.