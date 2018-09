Umstürzender Kran zerstört zwei Autos in St.Gallen

Am Freitagmittag hat ein umstürzender Baukran an der Burgstrasse in St.Gallen-Lachen grossen Sachschaden verursacht. Personen kamen gemäss Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen mit viel Glück nicht zu Schaden.