Umnutzung als Hotel oder Schule ist vom Tisch: Die slowakische Gemeinschaft «Familie Mariens» übernimmt das Kloster St.Scholastika in Tübach

Die letzten Kapuzinerinnen des Klosters St.Scholastika in Tübach sind im April des vergangenen Jahres in das Kloster Notkersegg in St.Gallen gezogen. Seither steht das 1617 gegründete Kloster am Bodensee leer. Nun ist aus gut unterrichteten Kreisen zu vernehmen, dass die 1968 vom slowakische Bischof Paul Maria Hnilica gegründete Gemeinschaft «Pro Deo et fratribus – Familie Mariens» das historische Gebäude kauft.



Das Kloster Scholastika in Tübach hat seine Tore vergangenes Jahr geschlossen. Bild: Urs Bucher

Für die sechs Schwestern, mehrheitlich zwischen 80 und 90 Jahre alt, war der Klosteralltag immer schwieriger zu bewältigen. Deshalb haben sie sich 2019 für einem Neuanfang entschieden. Damit endete in Tübach eine über 400-jährige Klostertradition. Im Jahr 1617 war das Kloster gegründet worden. Seit 1905 lebt die Gemeinschaft in Tübach.

Auf Postkarten in die ganze Welt versandt

Abgesehen vom geistlichen Charakter des Hauses, ist das Gebäude ein wesentliches Wahrzeichen der Gemeinde Tübach. «Es bleibt auch weiterhin unser Aushängeschild, das unter anderem als Sujet auf Postkarten in die ganze Welt versandt wird», sagte Gemeindepräsident Michael Götte nachdem die Schliessung bekannt wurde.

Bereits im Frühling 2015 hat sich abgezeichnet, dass die Blütezeit des Klosters St.Scholastika dem Ende zugeht. Damals stellten die Kapuzinerinnen die seit 1977 laufende Produktion von Hostien ein. 200 Pfarreien in der Umgebung wurden bis dahin täglich mit Brothostien beliefert. Damals sagte Schwester Gabriela:

«Zu acht reicht die Kraft nicht mehr aus, um die Produktion am Laufen zu halten.»

Worst-Case-Szenario nicht eingetroffen

Das absolute Worst-Case-Szenario wäre es, so Götte damals, wenn sich dort das horizontale Gewerbe einnisten würde. Schon länger habe er sich Sprüche anhören müssen, die in diese Richtung gezielt hätten, da die gute Anbindung an die Autobahn und die Abgeschiedenheit ja beste Voraussetzungen dafür seien.

Fünf Apostolische Schwestern sollen einziehen

Interesse gezeigt am Kloster hat in den vergangenen Monaten auch eine katholische Schule aus den USA. Den Zuschlag haben nun aber die Familie Mariens erhalten. Angeblich sollen vorerst fünf Apostolische Schwestern vom Schweizer Ableger der Gemeinschaft in Tübach einziehen. Drei davon zwischen 20 und 30 Jahre alt.



Wer ist die «Familie Mariens»? «Verbreitung des christlichen Gedankengutes unter besonderer Berücksichtigung der Botschaft von Fatima, damit sich der Triumph des Makellosen Herzens Mariens in der ganzen Welt verwirkliche», heisst es in der Zweckbestimmung. Eine besondere Beziehung hat die Gemeinschaft auch zur Amsterdamer Gruppierung «Frau aller Völker», die sich auf eine Marienerscheinung in den 1950er-Jahren bezieht. Damit ist klar: Die «Familie Mariens» steht in der Tradition von Gemeinschaften mit besonderer Marienverehrung.