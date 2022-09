Umfrage Mehrere Wittenbacher können sich vorstellen, das Haus gegen eine Eigentumswohnung zu tauschen: Gemeinde will Überbauung Böhl nun vorantreiben Die Gemeinde Wittenbach will, dass Hauseigentümer ihre Häuser für junge Familien freispielen und danach in einer Wohnung in Wittenbach wohnen bleiben. Um deren Wünsche abzuholen, hat sie eine Umfrage bei allen Besitzerinnen und Besitzern der rund 960 Einfamilienhäuser durchgeführt.

In der Gemeinde Wittenbach sind in den kommenden Jahren einige bauliche Veränderungen geplant. Bild: Michel Canonica

Im Juli und August hat die Wittenbacher Liegenschaftenkommission eine Umfrage bei allen Besitzerinnen und Besitzern der rund 960 Einfamilienhäuser in Wittenbach durchgeführt. Ziel war es, ihre Absichten und Wünsche abzuholen und mit der Liegenschaftenstrategie der Gemeinde zu vergleichen.

Eine Hauptrichtung der Liegenschaftenstrategie ist es, bestehende Einfamilienhäuser für junge Familien freizuspielen und den heutigen Besitzerinnen und Besitzern einen möglichst optimalen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sodass diese in Wittenbach wohnen bleiben. Knapp 250 Wittenbacherinnen und Wittenbacher haben an der Umfrage teilgenommen, wie die Gemeinde im aktuellen Mitteilungsblatt schreibt. Dies entspricht einer Beteiligung von über 25 Prozent.

58 Hausbesitzer haben Interesse an Eigentumswohnung

Die Liegenschaftenstrategie siehe vor, Interessierten eine Eigentumswohnung im Baurecht anzubieten, schreibt die Gemeinde. Sie möchte ihre eigenen Grundstücke nicht verkaufen, sondern durch das Baurecht einen regelmässigen Ertrag erwirtschaften: «Ein positiver Nebeneffekt für die Käuferschaft besteht darin, dass qualitativ hochwertige Wohnungen zu einem guten Preis angeboten werden können, da der Landanteil nicht sofort bezahlt werden muss.»

Von den knapp 250 Rückmeldungen haben gemäss Mitteilung 58 Eigentümerinnen und Eigentümer eines Einfamilienhauses Interesse an einer Eigentumswohnung im Baurecht. Dies sei eine erfreulich hohe Zahl und bestätige die Stossrichtung der Liegenschaftenkommission, schreibt die Gemeinde. Zudem seien bereits Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern eingegangen, die kein Einfamilienhaus besitzen und ebenfalls eine Wohnung im Baurecht erwerben möchten.

Gleich mehrfach als Wunschwohnort genannt wurden unter anderem die Gebiete Dottenwilerstrasse, Landschaftspark Kappelhof, Ödenhof, Böhl, Dorf/Neuhus und das Bahnhofquartier. Bei der Zimmeranzahl lag die Antwort von 51 Eigentümerinnen und Eigentümern zwischen 3 und 4,5, nur sieben Eigentümer wollten weniger oder mehr Zimmer.

Die Gemeinde Wittenbach besitzt mehrere noch unbebaute Parzellen, unter anderem die Parzelle Neuhuus. Die Wiese am Dorfhügel unterhalb der alten Schulhäuser und des Friedhofs soll dereinst überbaut werden. Bild: Tobias Garcia

13 Interessierte gaben zudem an, möglichst schnell oder bis maximal in fünf Jahren in eine Eigentumswohnung im Baurecht ziehen zu wollen. 26 Interessierte möchten ihr Einfamilienhaus in fünf bis zehn Jahren verlassen und 18 Interessierte möchten sich zwischen zehn bis 15 Jahren Zeit lassen. Nur eine Person hat den Zeithorizont von 15 bis 20 Jahren angegeben. Damit sei klar, dass das Angebot von Eigentumswohnungen im Baurecht möglichst rasch geschaffen werden soll, schreibt die Gemeinde.

Nachfrage für Böhl-Überbauung besteht

Nach Auswertung der Umfrage kommt die Liegenschaftenkommission zum Schluss, dass das Projekt Böhl wie geplant forciert werden soll. Die Gemeinde besitzt unter anderem im Böhlquartier eine unbebaute Parzelle. Sie hatte bereits vor einigen Monaten angekündigt, das 5500 Quadratmeter grosse Grundstück überbauen zu wollen. Der Bedarf für dieses Gebiet sei bereits kurzfristig ausgewiesen, schreibt die Gemeinde.

Aufgrund der Erkenntnisse aus der Umfrage wird nun das Wettbewerbsprogramm erstellt, um den nächsten Schritt beim Projekt Böhl anzugehen. Bei diesem werde die Freiraumgestaltung mit einem grossen Anspruch an die Biodiversität ein wichtiger Bestandteil sein. Ebenso werde eine energetisch hochwertige Bauweise verlangt, schreibt die Gemeinde. Eine detaillierte Information zum Projekt folge zu gegebener Zeit.