Umfrage Kulturlandverlust oder Verkehrsentlastung in den Dörfern? Umfrage zeigt: Der neue geplante Autobahnanschluss löst in der Region am See gemischte Gefühle aus Der Bundesrat hat Ende Januar den neuen Autobahnanschluss für die Gemeinden Goldach, Rorschach und Rorschacherberg bewilligt. Die Meinungen dazu teilen sich: Auf der einen Seite geht viel Land verloren, auf der anderen Seite entlastet die Strasse den Verkehr.

Der Bundesrat hat am 25. Januar grünes Licht gegeben für den Bau des neuen Anschlusses an die Autobahn A1 bei Rorschach. Dieser war nur möglich mit der Bewilligung einer neuen Kantonsstrasse zum See, wofür der Bundesrat ebenfalls grünes Licht gab. Durch das Projekt bekommt die Region Rorschach einen weiteren Zugang zum nationalen Autobahnnetz. So soll die Erreichbarkeit vereinfacht und die Zentren von Goldach, Rorschach und Rorschacherberg vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Eine Strassenumfrage zeigt, dass sich die Meinungen der Einwohnerinnen und Einwohner der Region Rorschach dazu spalten.

Angela Deiss, 27, Dentalassistentin, Rorschach

«Da ich selbst hauptsächlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, betrifft es mich nicht direkt. Allerdings sehe ich in der neuen Autobahnausfahrt eine Möglichkeit, den starken Verkehr an der Hauptstrasse zu mässigen. Dieser ist dort nämlich katastrophal und ich würde mir wünschen, dass dieses Problem gelöst wird.»

Ruedi Stieger, 68, Pensionär, Rorschach

«Ich hoffe, dass das Projekt doch nicht zu Stande kommt. Bei der Umsetzung geht zu viel Land verloren, was ich sehr schade finde. An die Quellen im Rorschacherberg möchte ich gar nicht denken. Natürlich verstehe ich, dass es den Verkehr entlastet, trotzdem können wir nicht unser ganzes Land verbauen. Es gibt sicher bessere Lösungen und ich wünsche mir, dass diese Ausfahrt nicht gebaut wird.»

Irena Grozdek, 75, Pensionärin, Goldach

«Ich gehe oft mit dem Auto nach St.Gallen und brauche dafür meistens etwas länger, als mir lieb ist. Meiner Meinung nach müssen zu viele Autofahrerinnen und Autofahrer aus der Region Rorschach nach St.Gallen. Ein zweiter Autobahnanschluss würde das Verkehrsproblem bestimmt entlasten.»

Kushtrim Koprani, 37, Techniker, Rorschach

«Von mir aus könnte man bereits nächstes Jahr mit dem Bau des neuen Autobahnschlusses beginnen und nicht erst im 2030. Abends brauche ich für die Strecke von St.Gallen nach Rorschach rund eine Stunde. Grund dafür ist der dichte Verkehr. Ich freue mich, wenn der Stau in Rorschach endlich Geschichte ist.»

Lea Joller, 42, Leiterin Tagesbetreuung, Rorschach

«Ich bräuchte sie nicht zwingend. Mir ist aber bewusst, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer für diese Ausfahrt sind, denn ich kenne die Mühsamkeit des Staus von meinem Mann, der mit dem Auto zur Arbeit fährt. Da ich aber nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuss unterwegs bin, empfinde ich es nicht als nötig.»

Durmis Skenderi, 51, IV-Rentner, Rorschach

«Ich befürworte das Projekt. Es schafft mehr Freiheit für die Menschen in Rorschach und Goldach und natürlich auch für jene, die einfach an den See fahren wollen. Es wird einfacher sein, mit dem Auto zu verkehren, da man sich besser verteilen kann. Jedoch wird viel Geld in den Bau fliessen, Geld, das man vielleicht besser investieren könnte. Aber die neue Ausfahrt wird sicher einige Probleme lösen.»

Alfred Steffen, 47, Koch, Rorschach

«Ich halte das Projekt für eine gute Idee. Vor allem in der Sommerzeit gibt es in Rorschach extrem viel Verkehr, weil dann viele aus St.Gallen an den Bodensee kommen. Der geplante Autobahnanschluss würde diesem Problem entgegenwirken. Ausserdem werden die meisten Rorschacherinnen und Rorschacher schneller nach St.Gallen gelangen, da sie sich den Weg durch Goldach sparen können.»

Mattis Dieter, 76, Pensionär, Goldach

«Ich finde es sehr schlecht, dass man immer mehr Land aufgrund des Verkehrs verbaut. Die Natur ist ein Aspekt, der bei solchen Projekten immer vernachlässigt wird. Und doch wird der neue Autobahnanschluss eine Entlastung für den Verkehr im Goldacher Dorfzentrum sein. Meiner Meinung nach hat aber die Mühlegutstrasse in Goldach diese Entlastung bereits gebracht.»

André Bärlocher, 35, Projektleiter, Rorschach

«Persönlich bin ich dagegen. Ich wohne neben der Autobahn, wo es sehr laut sein kann, und ich bräuchte das nicht auch noch mit einer neuen Kantonsstrasse. Wenn man es aber von der praktischen Seite betrachtet, bin ich dafür. Es würde auf jeden Fall den bekannten Stau bei uns entlasten, was sehr gut ist. Ein wenig suspekt finde ich aber, dass das Projekt erst in sieben Jahren in Angriff genommen wird. Wenn wir in den nächsten sieben Jahren viel Geld in andere Dinge investieren, dann finde ich es keine gute Idee, einen so kostspieligen Bau zu starten.»