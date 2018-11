Umbau St.Galler Bahnhofplatz: Mit den letzten Arbeiten auf der Zielgeraden

Treppenabgang und Lift auf der Nordseite der Rosenbergstrasse. Über sie gelangt man in die komplett neu gestaltete Rathaus-Unterführung des Hauptbahnhofs. (Bilder: Reto Voneschen - 19. November 2018)

Der Wegweiser neben dem Abgang in die Rathaus-Unterführung: Von hier aus kann man via Schlösslitreppe über den Rosenberg ins Sittertobel und weiter bis an den Bodensee wandern - wenn man nicht zu den Häusern Rosenbergstrasse 42A und 42B muss.