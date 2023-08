Umbau Güterbahnhof-Areal Der SBB-Lösch- und Rettungszug in St.Gallen hat einen neuen Standort – so sieht der neue Alltag für die Mitarbeitenden aus Mit dem Umbau beim Güterbahnhof-Areal ändert sich nicht nur die Streckenführung der Appenzeller Bahnen. Der Lösch- und Rettungszug der SBB ist nun mitten im Gleisbereich stationiert – was für die Mitarbeitenden der Interventionseinheit längere Wege und mehr logistischen Aufwand bedeutet.

Exklusiv für Abonnenten

Damit der Lösch- und Rettungszug vor der Witterung geschützt ist, gibt es einen neuen Unterstand mit Rampe. Er liegt zwischen den Gleisen der SBB und der Appenzeller Bahnen. Bild: Tobias Garcia

Wenn der Pager piepst, rücken sie aus: die Mitarbeitenden der SBB Intervention. Immer dann, wenn sich ein Vorfall ereignet, der die Bahnanlage betrifft. Sie sind Bahnspezialisten, Lokführer, Feuerwehrleute und Sanitäter in einem. So unterstützte die Interventionseinheit etwa die Feuerwehr beim Löschen, als 2018 die Lagerhalle der Tobi Seeobst AG in Egnach brannte. Der Lösch- und Rettungszug ist nicht nur für Brände ausgestattet, sondern kann divers eingesetzt werden, etwa zum Abschleppen eines steckengebliebenen Personen- oder Güterzugs.

Einer der schweizweit 16 Interventionsstandorte liegt im St.Galler Güterbahnhof-Areal. Von hier aus leisten die 17 Mitarbeitenden Einsätze im östlichen Thurgau sowie im Fürstenland. Neuerdings müssen sie im Ernstfall aber einen längeren Weg zurücklegen, um zum 75 Meter langen Zug zu kommen. Denn durch die Gleisverlegung der Appenzeller Bahnen (AB) kann das 242 Tonnen schwere Gefährt nicht mehr an der Rampe beim Gebäude abgestellt werden. Die neue Rampe liegt inmitten des Gleisbereichs. Daher wurde extra eine Dienstunterführung unter den beiden AB-Gleisen gebaut. Martin Walther, Leiter des St.Galler Interventionsstandortes, sagt:

Martin Walther, Leiter Interventionsstandort St.Gallen. Bild: PD

«Im Ernstfall brauchen wir schon länger, bis wir den Zug erreichen.»

Es werde eine Herausforderung, die Ausrückzeit von fünf Minuten einzuhalten. «Aber wir werden das schaffen», zeigt er sich überzeugt. Die Verzögerung sei minim.

Mehraufwand während Bauarbeiten im Winter

Andere Lösungen wurden indes diskutiert, wie Walther sagt. Etwa fahrende Züge der AB zu stoppen, damit die Einsatzkräfte über die Gleise laufen können. «Das ist aber nicht praktikabel.» Denn Züge haben einen langen Bremsweg. Zudem sind Schotter und Gleise Stolperfallen – insbesondere in der kalten Jahreszeit, wenn sich Eisschichten bilden können.

Mittels Unterführung gelangen die Mitarbeitenden der Interventionseinheit neu zum Lösch- und Rettungszug. Bild: Tobias Garcia

Deswegen steht auch der Lösch- und Rettungszug immer unter einem Dach. Einerseits um den Mitarbeitenden einen sicheren Zugang zu gewähren – ohne Stolperfallen. Aber auch um technische Störungen am Zug zu minimieren. Walther sagt:

«Im vergangenen Winter mussten wir allerdings den Zug wegen der Umbauten draussen positionieren.»

Dies habe für die Mitarbeitenden mehr Aufwand bedeutet. Die Lok vom Schnee befreien, enteisen sowie kontrollieren – mehrmals täglich. «Als Feuerwehrleute müssen wir sowieso flexibel sein», sagt Walther. Der Zusatzaufwand habe sich im Rahmen gehalten.

Noch sieht es auf dem Areal nach Baustelle aus. In der Unterführung werden an diesem Tag die Wände mit einem Graffitischutz gestrichen. Der neue Unterstand mit der Rampe, die einem Perron gleicht, und zwischen den Gleisen liegt, ist fast fertig; einzig die Stromanschlüsse fehlen noch. «Die Rampe wurde auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten», sagt Walther. Da sie in einer Kurve liegt, war besonders genaue Planung gefragt. Hydrant und Stromanschluss liegen auf der Höhe der Anschlüsse am Zug. Nach jedem Einsatz wird der Lösch- und Rettungszug hier wieder parat für den nächsten gemacht. Der Wassertank und Verbrauchsmaterial werden aufgefüllt, das benutzte Material wie Schläuche und Kleingeräte gereinigt.

7 Bilder 7 Bilder Der dreiteilige Lösch- und Rettungszug ist 75 Meter lang und 242 Tonnen schwer. Nach jedem Einsatz wird er wieder bereit gemacht. Darum ... Bild: Tobias Garcia

Beladen mit Lastwagen

Doch auch das Beladen ist mit dem Umbau aufwendiger geworden. Walther sagt:

«Neu können wir das Material nicht mehr vom Hauptgebäude direkt verladen.»

Auch der Diensttunnel wird nicht dafür genutzt. Wie kommt denn das schwere Material zum Zug? Per Lastwagen. «Wir haben bereits einen Iveco. Der wird normalerweise benutzt, um leichte Waggons aufzugleisen», sagt Walther. Fortan wird das Material also beim Hauptgebäude auf den Lastwagen geladen, mit diesem fährt dann ein Mitarbeiter bis zum neu erstellten AB-Bahnübergang und von da zwischen die Gleise an die Rampe, wo das Material ausgeladen, zum Zug transportiert und eingeladen wird.

Im neuen Unterstand kommen die Strassenfahrzeuge unter, mit denen der Einsatzleiter sowie weitere Kräfte zum Einsatzort gelangen. Im hinteren Teil führt eine Treppe zum Gebäude. Bild: Tobias Garcia

Auch die Strassenfahrzeuge erhalten einen neuen Unterstand mit Treppenaufgang zum Gebäude. Einige Mitarbeiter lassen durchblicken, dass sie wohl lieber eine Rampe gehabt hätten. Der Unterstand indes ist bereits in Betrieb – früher als geplant, da die Arbeiten vorgezogen werden konnten. «Es müssen nur noch kleinere Arbeiten erledigt werden.» So werden noch Stromkabel verlegt und ein automatisches Tor eingebaut, das per Handy angesteuert werden kann.

Über diesen Bahnübergang gelangt der Lastwagen an die Rampe. Bild: Tobias Garcia

Der Alltag bei der Intervention Das St.Galler Team von 17 Personen arbeitet im Schichtdienst. Eine Schicht dauert 24 Stunden und beginnt um 6.30 Uhr. Während des Tages haben die Mitarbeitenden je 9 Stunden eingeteilte Arbeit wie zum Beispiel Unterhalts- und Reinigungsarbeiten an Einsatzfahrzeugen und am Lösch- und Rettungszug. Daneben gibt es Weiterbildungen, Übungen zum Fachgebiet Feuerwehr, Übungsfahrten der Lokführer sowie präventive Einsatzleitung bei Grossanlässen. Im Falle eines Alarms müssen die Mitarbeitenden an Wochentagen innert fünf Minuten ausgerückt sein, am Wochenende beträgt die Bereitschaftszeit 15 Minuten. Damit diese Zeiten eingehalten werden können, steht den Mitarbeitenden im Güterbahnhof-Areal eine Wohnung mit fünf Schlafzimmern, Küche, Bad, Fitnessraum sowie Aufenthaltsraum zur Verfügung. (dh)

Ebenfalls eine Neuerung zeichnet sich beim Tanken ab. Denn ein Lösch- und Rettungszug wird mit Diesel betrieben – nebst Rangierloks eines der wenigen Schienengefährte der SBB, die auch ohne Storm auskommen. «Wir müssen unabhängig vom Strom arbeiten können», sagt Walther. Aus gutem Grund: Bei vielen Einsätzen wird aus Sicherheitsgründen die Fahrleitung im betroffenen Abschnitt geerdet, sodass kein Strom mehr fliesst.

Die SBB-Tankstelle jedenfalls wurde in Richtung Distributionszentrum der Post verschoben. Das Dienstpersonal muss also auch hier längere Wege zurücklegen. Inwiefern hindert das die Einsatzfähigkeit? «In keiner Weise», sagt Walther. Denn das Beladen, Reinigen und Tanken findet immer nach Einsätzen statt, nicht während oder beim Ausrücken. «Das Retablieren dauert nun halt eben ein wenig und ist aufwendiger. Das ist aber vertretbar.» Walther bezeichnet die Umstellungen im Arbeitsalltag als minimal und sie seien für sein Team gut bewältigbar.

Der Unterstand für den Zug liegt zwischen den Gleisen. Im Hintergrund das Gebäude der Intervention mit neuem Unterstand für die Strassenfahrzeuge. Bild: PD

Der Grund der Umstellung

Warum diese komplexe Umstrukturierung? Die Züge der AB verkehren künftig nicht mehr in einer Kurve über das Areal, sondern fast gerade und doppelspurig. Dadurch gewinnen die Züge an Zeit und das Areal, das heute durch die Gleise zerschnitten ist, wird frei. Dafür müssen AB-Gleise näher zu SBB-Gleisen verlegt werden.

Das Problem dabei: Die Züge der AB fahren auf Schmalspurgleisen. Sie sind also nur rund einen Meter breit. Die SBB-Gleise hingegen sind 1,435 Meter breit und entsprechen der Normalspur. Das bedeutet, die Fahrzeuge sind nicht für den jeweils anderen Gleistypen geeignet. Das verunmöglicht nicht nur eine gemeinsame Nutzung eines Gleises, sondern auch jegliche Überlappungen oder Kreuzungen. Die beiden Strecken müssen deshalb separat geführt werden. Zum Fahrplanwechsel im Dezember sollen die Züge der Appenzellerbahnen auf den neuen Gleisen verkehren.

Nebst der Umstrukturierung der Interventionseinheit hat die Gleisanpassung der AB keine grösseren Auswirkungen auf den Betrieb der SBB, wie von der Medienstelle zu erfahren ist. Die Umbauten für die SBB Intervention belaufen sich auf 3,2 Millionen Franken. Darin enthalten sind das Gleis für den Lösch- und Rettungszug, die Rampe mit Dach, die Unterführung unter den Gleisen der AB, der Unterstand für Strassenfahrzeuge sowie Strassen- und Platzanpassungen.