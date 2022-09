Ukrainische Flüchtlinge Hosenlupf gemeinsam stemmen: Fünf Gemeinden am See vereinbaren Zusammenarbeit bei Integrationsklassen Die Gemeinden im Kanton St.Gallen sind verpflichtet, Flüchtende aus der Ukraine aufzunehmen und diese zu beschulen. Stark schwankende Flüchtlingszahlen bringen einzelne Gemeinden an organisatorische Grenzen. Auch aus diesem Grund haben Rorschach, Goldach, Rorschachberg, Thal und Rheineck die Vereinbarung «Regionale Zusammenarbeit für die Beschulung von Ukraine-Flüchtenden» unterzeichnet.

Angelika Margadant (Rheineck), Markus Fässler (Rorschacherberg), Miriam Salvisberg (Thal), Rolf Deubelbeiss (Goldach) und Guido Etterlin (Rorschach) bei der Medieninfo im Rorschacher Rathaus. Bild: Rudolf Hirtl

Zwei Schulratspräsidentinnen und drei Schulratspräsidenten laden gemeinsam zu einer Medieninfo ein – das passiert nicht alle Tage. So geschehen am Donnerstagmorgen, als Miriam Salvisberg (Thal), Angelika Margadant (Rheineck), Rolf Deubelbeiss (Goldach), Markus Fässler (Rorschacherberg) und Guido Etterlin (Rorschach) über die Zusammenarbeit zur Beschulung der Ukraine-Flüchtenden in den fünf Volksschulen informieren.

Die Vereinbarung «Regionale Zusammenarbeit für die Beschulung von Ukraine-Flüchtenden» wurde zwar erst in diesen Tagen unterzeichnet, doch die Zusammenarbeit der fünf Gemeinden läuft schon länger. «Mit Beginn der Krise haben wir uns vierzehntäglich getroffen und das Thema diskutiert. Es war anfangs das absolute Chaos, wir wussten nicht, was auf uns zukommt, es war aber rasch klar, dass der Ukraine Krieg weitere Turbulenzen mit sich bringen wird», sagt Guido Etterlin.

Genaue Kosten sind kaum vorhersehbar

Die Zuweisung von Kindern sei – aus welchen Gründen auch immer – starken Schwankungen ausgesetzt, daher müsste jede Gemeinde grosse Anstrengungen unternehmen für die Sicherstellung von ausreichenden Grundkapazitäten für die Beschulung der Kinder. «Integration ist sehr aufwendig», sagt Rolf Deubelbeiss, «jedes Kind muss individuell beurteilt werden. Es gibt Eltern, die ihre Kinder sofort zur Schule schicken, andere warten aufgrund der belastenden Flucht aus ihrem Land einige Zeit, ehe sie dies tun, und einige nutzen online den Unterricht ukrainischer Schulen.»

Markus Fässler ergänzt, dass das System aus diesen Gründen skalierbar sein müsse:

«Wir müssen die Schulung und Betreuung schnell rauf- und runterfahren können, das ist für einzelne Gemeinden kaum machbar.»

Umso wertvoller sei die nun auch schriftlich festgehaltene Zusammenarbeit der fünf Gemeinden. Darin ist beispielsweise festgehalten, dass die beteiligten Gemeinden dezentrale Integrationsklassen führen und diese möglichst optimal auslasten. Diese Poollösung wird zur Hälfte nach Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner und zur Hälfte nach Anzahl der zu beschulenden Flüchtlingskinder finanziert.

Aktuell werden zwei Oberstufenklassen (in Rorschach und Thal) sowie drei Primarklassen (Rorschach/Thal/Rorschacherberg) geführt. Es ist aber alles vorbereitet, um bei Bedarf bis zu neun Klassen führen zu können. Pro Klasse entstehen Kosten von zirka 150'000 Franken. Der Kanton St.Gallen geht davon aus, dass zirka ein Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner von Gemeinden dem Zuzug von ukrainischen Flüchtlingen entsprechen. Der Bund spricht gar von 3 Prozent. Beim 1-Prozent-Schlüssel erwarten die fünf Gemeinden 151 Schülerinnen und Schüler, was Kosten von 1,4 Millionen Franken mit sich bringt. Beim Szenario 2 Prozent würden sich diese Kosten verdoppeln.

Bildungskosten gehen immer zu Lasten der Gemeinden

Im Gegensatz zu Appenzell Ausserrhoden, wo der Kanton 10 Prozent der Kosten trägt, kommen im Kanton St.Gallen die Gemeinden vollumfänglich für diese Beschulungskosten auf. Guido Etterlin sagt:

«Das ist eine unschöne Geschichte und es stellt sich die Frage, ob sich der Kanton nicht beteiligen sollte.»

Seit Juni sei der Zuzug von ukrainischen Flüchtlingen praktisch zum Stillstand gekommen. Die Situation in Polen, das drei Millionen Flüchtlinge aufgenommen habe, sei für die weitere Entwicklung ausschlaggebend. «Kälte und Energiekrise könnten eine neue Flüchtlingswelle auslösen.»

Wie wird die regionale Zusammenarbeit in der Praxis umgesetzt? «Von 8 bis 11.40 Uhr sind die Kinder in den Integrationsklassen, nachmittags besuchen sie die Regelklassen in ihren Wohnorten», sagt Miriam Salvisberg. Zusätzlich gebe es Deutsch-Intensivkurse. Die Kinder würden also sehr intensiv für den Besuch einer Regelklasse vorbereitet. Für die Integrationsklassen wurden einzelne Zimmer in Schulhäusern geräumt und eingerichtet. «Es ist sehr wichtig, dass der Unterricht in Schulhäusern und nicht extern geschieht. Das fördert das Zusammenleben und das Verständnis», betont Miriam Salvisberg. Durch den Block am Vormittag sei sichergestellt, dass Regelklassen programmgemäss arbeiten könnten.

Helferinnen mit pädagogischem Hintergrund

Ukrainische Kinder, die in die Schweiz kämen, seien in der Regel auf einem schulisch guten Stand. Auffallend sei, dass praktisch alle gut Englisch sprächen. Daher würden sie neben der kyrillischen Schrift meist auch die lateinische Schrift kennen. Auch in den fünf Gemeinden kommen beim Unterricht Frauen mit ukrainischem oder russischem Hintergrund zum Einsatz. «Zum Teil sind Personen auf uns zugekommen und haben ihre Hilfe angeboten», sagt Angelika Margadant. Diese Frauen hätten einen pädagogischen Hintergrund und würden beim regionalen Integrationskonzept möglichst optimal eingesetzt, ergänzt Markus Fässler. So würden etwa Frauen, die in ihrer Heimat in Gymnasien unterrichtet hätten, sinnvoller Weise Oberstufenschüler unterrichten.

Ein schwieriges Team spricht Guido Etterlin an. Wenn Väter Fronturlaub hätten, würden Mütter und Kinder verständlicherweise in die Ukraine reisen. Dabei sei aber unklar, ob sie wiederkämen. «Eine Begegnung mit dem Vater muss möglich sein, es darf aber kein Jekamispiel sein. Wir müssen diesbezüglich nach einer geordneten Lösung suchen.»

Rolf Deubelbeiss betont die emotional anspruchsvolle Aufgabe für alle Beteiligten. Die Vereinbarung sei ein gelungenes Beispiel einer pragmatischen, regionalen Zusammenarbeit und habe auch Strahlkraft nach aussen.