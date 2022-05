Ukrainekrieg Ein Leben in Kiew, dann Flucht vor dem Krieg, jetzt in St.Gallen: Der bedeutendste ukrainische Komponist der Gegenwart kommt zum Benefizkonzert Die Konzertreihe war lange geplant, dann brach Krieg aus. Das Konzert am Samstag in der Lokremise wird nun zum Benefizkonzert. Extra anreisen wird dazu Valentin Silvestrov, der bekannteste Gegenwartskomponist der Ukraine. Der 84-Jährige konnte im März aus Kiew fliehen. Am Samstag wird er in St.Gallen vor dem Konzert von seinem Leben, seinem Werk, seinen Visionen erzählen.

Valentin Silvestrov floh Anfang März vor dem Krieg aus Kiew. Am Samstag wird der bedeutendste zeitgenössische Komponist der Ukraine zu einem Konzert nach St.Gallen reisen. Bild: Imago

«Wenn man Kiew kennenlernen möchte, dann muss man die Musik von Valentin Silvestrov hören. Kiew klingt wie seine Musik. Seine Musik ist Kiew!» Yulia Di Bella schwärmt. Die Konzertorganisatorin hat Kiewer Wurzeln, lebt seit Jahren in St.Gallen. Die Musik von Valentin Silvestrov ist wie ein Stück Heimat.

Der 84-Jährige gilt als bedeutendster zeitgenössischer Komponist der Ukraine. Ein Leben lang in Kiew floh er Anfang März vor dem Krieg nach Berlin. Er gilt als Meister der leisen Töne - und als Mitbegründer der «Kiewer Avantgarde». Eine Zeit lang war seine Musik in seiner Heimat verboten, da sie nicht dem sozialistischen Realismus entsprach. Im Westen feierte er Erfolge, denen er selber nicht beiwohnen konnte. Seine Musik wurde von Pierre Boulez gefördert, von Bruno Maderna dirigiert, von Theodor W. Adorno gelobt. Später wandte Silvestrov sich von der Avantgarde ab und einer Art «Neo-Romantik» zu. Seine Musik wurde zum Ausgangspunkt der «neuen Einfachheit».

Jetzt am Samstag wird von ihm in St.Gallen die «Sonate 2» (1975) und die «Kitsch-Musik» (1977) zu hören sein. Valentin Silvestrov selber wird zum Konzert in der Lokremise anreisen. Er und die ukrainische Komponistin Viktoria Poleva, die von Kiew nach Disentis floh, werden vor dem Konzert in einem Künstlergespräch Fragen der Moderatorin beantworten.

Die Hoffnung, dass Musik Menschen vereint

Yulia Di Bella ist überglücklich, dass das Konzert trotz des Kriegs stattfinden kann. Die Planung sei zuletzt chaotisch verlaufen, aber: das Konzert steht nun. Ob die weiteren sieben Konzerte, die bis Dezember geplant sind, alle stattfinden können? Di Bella setzt sich dafür ein. Stellt Anträge, dass sieben Violinisten aus der Ukraine ausreisen dürfen für ein Konzert in St.Gallen. Bei Pianist Antonii Baryshevskyi hat sie es geschafft, er wird am Samstag in St.Gallen die Werke von Silvestrov, Poleva und von zwei weiteren ukrainischen Komponisten spielen. Di Bella plante auch ein Konzert in der Nationalphilharmonie Kiew, dort soll im September ein Werk des St.Galler Komponisten Alfons K. Zwicker aufgeführt werden - das wird wohl kaum stattfinden können.

Yulia Di Bella organisiert ukrainische Konzerte in St.Gallen, sie hatte auch ein St.Galler Konzert in der Ukraine geplant. Bild: Ralph Ribi

Yulia Di Bella lebt seit 1993 in der Schweiz, hier hat sie auch den Verein Cosmokultur gegründet. Mit diesem will sie Ukrainische und Schweizer Kultur in einen Austausch bringen. Erste Konzertreihen haben dies bereits bewiesen. Das Konzert am Samstag wird nun zum Benefizabend. Der Eintritt ist frei, die Kollekte geht an ukrainische Künstlerinnen und Künstler in Not. Di Bella ist vom Krieg selber betroffen. Das Haus ihrer Eltern in Kiew, der Vater Russe, die Mutter Ukrainerin, ist von einer Rakete zerstört worden. Doch ihre Hoffnung, dass Musik Menschen vereint, die ist zur Zeit grösser denn je.