Ukraine-Flüchtlinge In Gossau ziehen diese Woche ukrainische Flüchtlinge in Wohnungen an der Isenringstrasse Etwa 70 Flüchtlinge aus der Ukraine ziehen in den nächsten Tagen in die neu möblierten Wohnungen an der Isenringstrasse in Gossau. Geeigneten Wohnraum zu finden, ist nicht einfach, sagt Stadträtin Helen Alder Frey.

In Gossau sollen diese Woche Flüchtlinge aus der Ukraine ankommen. Sie sollen sechs Stockwerke im Hochhaus an der Isenringstrasse 9 bewohnen. Bild: Ralph Ribi

24 Wohnungen an der Isenringstrasse 9 wurden in den letzten Tagen eingerichtet. «Mit allem, was Familien zum täglichen Leben brauchen», sagt die Stadträtin Helen Alder Frey. Mit Möbeln, Geschirr, Bettzeug, Frotteesachen, Putzzeug, Fernseher, Abfallsäcken und mit einem Grundstock an Lebensmitteln. «Wir hatten keine Informationen, wer uns zugeteilt wird, und was die Flüchtlinge dabei haben.» Sie hat vermutet, dass vorwiegend Frauen und Kinder einziehen werden. Insgesamt seien die Wohnungen mit 72 Betten ausgestattet.

Die Zuteilung der Flüchtlinge macht der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (Tisg). Am Freitag gegen vier Uhr habe sie nun die Namen der 36 Geflüchteten erhalten, die heute kommen werden. Wer morgen komme, wisse sie bis jetzt nicht. Es würden aber nochmals rund 30 Personen sein. Es sei keine leichte Aufgabe, innert kürzester Zeit geeigneten Wohnraum für so viele Leute bereitzustellen, der den Anforderungen genüge und bezahlbar sei. «Und nicht alle Vermieter wollen uns Wohnraum für Flüchtlinge vermieten», weiss Helen Alder aus Erfahrung. Die Stadt verfolge den Liegenschaftsmarkt sehr genau.

«Unsere Unterkünfte sind alle besetzt.»

Auch die Wohnungen im Andreaszentrum. An der Sportstrasse wurden der Stadt Wohnungen wegen eines geplanten Neubaus gekündigt.

Der Besitzer der Liegenschaft Isenringstrasse 9 hat Hand geboten. Im frisch sanierten Hochhaus waren noch nicht alle Wohnungen vermietet. Es konnten deshalb zwölf 2,5- und zwölf 3,5-Zimmerwohnungen auf sechs Stockwerken gemietet werden. Die Wohnungen sind frisch saniert und sie seien bezahlbar. Die 3,5-Zimmerwohnung kostet 1300 Franken, die 2,5-Zimmerwohnung 1100 Franken.

Stadt möchte Massenunterkünfte vermeiden

Stadträtin Helen Alder Frey. Bild: PD

Es ist nicht das erste Mal, dass Gossau sofort Unterkünfte für Flüchtlinge bereitstellen muss. Die Gemeinde hat schon 2015 eine Flüchtlingswelle erlebt und war gefordert, sofort Unterkünfte für Syrer und Afghanen zur Verfügung zu stellen. Der Bürgerkrieg in Syrien und die Anschläge der Taliban in Afghanistan lösten eine Fluchtbewegung nach Europa aus. Helen Alder war damals noch nicht im Amt, kennt die Schwierigkeiten von damals aber trotzdem. «Die Stadt war anfangs ohne Strategiepapier», erklärt die Vorsteherin des Departements Jugend Alter Soziales.

Es sei schwierig gewesen, die Bedürfnisse einzuschätzen und die Abläufe zu koordinieren. Heute verfügt die Stadt über ein solches Konzept. Vermeiden wollte man damals und will man auch heute Massenunterkünfte. «Sie sind extrem konfliktreich.» Deshalb versuche man – wenn immer möglich – einzelne Wohnungen, die in der Stadt verteilt sind, anzumieten. Dies sei auch ein wichtiger Faktor bei der Integration der Flüchtlinge. «Denn wir wollen, dass die Flüchtlinge nicht nur unter sich sind, sondern unsere Sprache und Kultur lernen, Arbeit suchen und so schnell als möglich selbstständig werden», sagt die Stadträtin. «Wir stehen mit dem Gewerbe in Kontakt.»

Zudem sei der Friedegg-Treff für die Stadt Gold wert; er habe vor einiger Zeit erfolgreich ein Mentoring-Programm gestartet. Alle Flüchtlinge hätten zudem einen Ausweis, um an den Lebensmittelabgaben Waren oder im «Friedegg» Kleider zu holen. Geld, um den Alltag zu bestreiten, bekommen sie in bar von der Stadt. Sobald sie ein Konto haben, wird ihnen das Geld überwiesen.

Einige werden bleiben, einige werden zurückehren

Eine Sache bereitet Helen Alder etwas Kopfzerbrechen: Von 37 Flüchtlingen, die schon hier sind, sind 27 Personen privat bei Gossauer Gastfamilien untergebracht. Sie schätze diese Hilfsbereitschaft.

«Aber niemand weiss, wie lange die Flüchtlinge bleiben.»

Sie sei eher skeptisch, und bezweifle, dass die privat aufgenommenen Flüchtlingen über Wochen und Monate bei den Gastfamilien bleiben könnten. Gemäss dem Verteilschlüssel müsste Gossau, Stand Ende April, 111 Geflüchtete aus der Ukraine unterbringen. Mit den Wohnungen an der Isenringstrasse könne nur ein Teil abgedeckt werden. «Wir sind weiterhin auf die bisherigen Unterbringungsmöglichkeiten angewiesen und müssen davon ausgehen, dass noch weitere Flüchtlinge in die Schweiz kommen und der Bedarf an Wohnraum nochmals steigt.»

Wäre dann das ehemalige Altersheim Espel doch noch eine Option? Die Stadträtin hat die Frage erwartet, denn sie kommt nicht zum ersten Mal. «Das Espel müsste saniert und neu möbliert werden. Dies würde einiges an Kosten verursachen», antwortet sie. Da es abseits der Stadt liege, wäre die Integration eine grosse Herausforderung. Es wäre beispielsweise für einen Flüchtling nicht einfach, einer Arbeit nachzugehen, da eine ÖV-Erschliessung fehle. Das Ziel bleibe überdies, Massenunterkünfte zu vermeiden.

«Massenunterkünfte sind dann eine Lösung, wenn auf dem Wohnungsmarkt der Bedarf nicht mehr gedeckt werden kann.»