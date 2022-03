Ukraine 350 Flüchtlinge aus der Ukraine in St.Gallen – der Kanton ruft zur offiziellen Registrierung auf Hunderttausende Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine. Im Kanton St. Gallen sind bisher rund 350 Flüchtlinge gemeldet. Dieser will in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die Personen schützen und betreuen. Wichtig dafür ist aber eine offizielle Registrierung.

Auch der Kanton St. Gallen will Flüchtenden aus der Ukraine Schutz bieten. Bild: Michel Canonica

Gemäss dem Staatssekretariat für Migration (SEM) haben sich bis Sonntagabend rund 9800 Personen aus der Ukraine für den Schutzstatus S in der Schweiz registriert. Der Kanton St. Gallen würde knapp 600 Personen davon aufnehmen. Die Informationen zu den Registrierungen treffen jedoch noch mit Verzögerung ein. Deshalb würden die Zahlen voneinander abweichen, wie die Staatskanzlei an einer Medienorientierung informierte. Bis am Dienstagmorgen seien rund 350 Flüchtlinge aus der Ukraine im Kanton St. Gallen gemeldet. Dazu kommen jene geflüchteten Personen, die sich noch nicht für den Schutzstatus S registriert haben.

Wie der Kanton St. Gallen weiter informiert, sei man zusammen mit den Gemeinden bereit, zur Linderung des humanitären Leides beizutragen. Und so will man dabei vorgehen:

Die Anzahl der nicht registrierten Personen sei dem Kanton nicht bekannt, wie es heisst. Eine Registrierung ist gemäss Mitteilung daher wichtig: Denn der Schutzstatus S gewährt den geflüchteten Personen ein weitergehendes Aufenthaltsrecht als das Touristenvisum. «Der Schutzstatus S ermöglicht den geflüchteten Personen zudem den Zugang zur Sozialhilfe, zu einer Krankenkasse und somit zur Gesundheitsversorgung.» Weiter würden sie somit das sofortige Recht, arbeiten zu dürfen, erhalten.

Die Registrierung erfolgt im Kanton St. Gallen im Bundesasylzentrum Altstätten oder online. Zur Vereinfachung der Abläufe, insbesondere bei Einreisen über die Ostgrenze der Schweiz, hat der Kanton St. Gallen dem Staatssekretariat für Migration angeboten, Registrierungen auch in Buchs vornehmen zu lassen, um die Weiterweisung in die Unterkünfte von dort aus zu organisieren.

Personen mit Schutzstatus S werden durch den Bund den Kantonen zugeteilt. Im Kanton St. Gallen ist der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) für die Unterbringung und Verteilung der Personen mit Bleiberecht zuständig. Der Trägerverein mache dies im Auftrag der 77 Gemeinden. Der TISG habe daher am vergangenen Donnerstag das Zentrum Rosenau in Kirchberg in Betrieb genommen.

Das Zentrum biete Platz für mindestens 120 Personen, aktuell leben dort rund 60 Flüchtlinge. In den nächsten Tagen werden laut Mitteilung vor allem Frauen mit Kindern, ältere Frauen und Männer wie auch einige wenige jüngere Männer dort unterkommen.

Der TISG setze alles daran, dass die Geflüchteten so schnell wie möglich ein Zuhause in der Fremde haben. Die Geflüchteten werden proportional zur Wohnbevölkerung auf die Gemeinden verteilt. Alle Gemeinden werden laut Kanton in den nächsten Wochen Personen aufnehmen.

Private können sich bei der Gemeinde melden, wenn sie Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung stellen möchten. Der TISG empfiehlt den Gemeinden, einen Untermietvertrag abzuschliessen und die Entschädigung darin zu regeln. Dadurch sind die Personen über den TISG haftpflichtversichert.

Weitere 60’000 Franken aus dem Lotteriefonds Die Regierung des Kantons St. Gallen hat weitere 60’000 Franken aus dem Lotteriefonds für Transporte von Hilfsgütern gesprochen. Diese hatten der Kanton und Private gesammelt. Zuvor hatte die Regierung 50’000 Franken aus dem Lotteriefonds freigegeben.

Von den 350 registrierten Geflüchteten seien rund 100 Personen minderjährig und davon etwa 60 im schulpflichtigen Alter. Der Kanton möchte sicherstellen, dass die Flüchtlingskinder eine auf ihre Situation passende Förderung erhalten.

Zuständig für die Beschulung seien die Gemeinden. Die Szenarien würden dabei von individueller Förderung über die Integration in die Regelklassen bis hin zur Bildung von separaten Klassen gehen. Der Kanton unterstütze die Gemeinden dabei auf der koordinativen und fachlichen Ebene. Ein Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen im Umgang mit Flüchtlingskindern laufe aktuell an.

Des Weiteren will der Kanton den Gemeinden baldmöglichst weitere Informationen und Unterstützung zur Verfügung stellen. Weiter solle die kantonale Unterstützung interkantonal koordiniert sein. Diese Woche werden Informationen und Empfehlungen aus der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) erhofft, die ihrerseits mit dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) im Austausch steht. (fra/pd)