Überflutung Zu viel Wasser: Die Abwasserrinne entlang des Biotopwegs in Steinach muss erneuert werden Die Gemeinde Steinach reagiert auf Beschwerden von Passantinnen und Passanten über die Verschmutzung des Biotopwegs wegen Überflutungen. Das Bundesamt für Strassen hat einen Bauauftrag in der Höhe von 25`000 Franken zur Verbesserung der Wasserrinne in Auftrag gegeben.

Die Wasserrinne entlang des Biotopwegs in Steinach muss aufgrund von Überflutungen erneuert werden. Bild: Astra

Der Biotopweg in Steinach ist ein beliebter Wanderweg. Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer nutzen die Route, um an den Bodensee zu gelangen. Für Reiterinnen und Reiter eignet sich die Strecke gut für Ausritte. Bei starkem Regen gibt es aber ein Problem: In der Entwässerungsleitung der Brücke Steinach, die den Biotopweg kreuzt, staut sich Wasser an und dieses überfliesst regelmässig den Wanderweg.

Michael Aebisegger, Gemeindepräsident von Steinach. Bild: Reto Martin

Aufgrund von baulichen Mängeln an der Wasserrinne entlang des Biotopwegs kann das Meteorwasser nicht richtig abfliessen. «Wir bekamen mehrere Beschwerden von Passantinnen und Passanten über die Verschmutzung des Fusswegs durch regelmässige Überflutungen. Daraufhin haben wir eine Meldung zu baulichen Verbesserungen an das Bundesamt für Strassen weitergeleitet», sagt Gemeindepräsident Michael Aebisseger.

Die Kosten werden vom Astra übernommen

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat ein externes Ingenieurbüro beauftragt, die Situation vor Ort zu evaluieren und die baulichen Massnahmen festzulegen. «Die Massnahmen beschränken sich auf den offenen Teil der Entwässerung. Das Gerinne wird in diesem Bereich leicht vertieft und ausreichend befestigt, um die Abflusskapazität langfristig zu erhöhen», sagt Julian Räss, der Kommunikationsbeauftragte des Astra. Im Bereich der Wegquerung werde darauf geachtet, dass das Gerinne für Passantinnen und Passanten einfacher zu passieren ist.

Die Kosten für die Erneuerung der Entwässerungsrinne betragen rund 25’000 Franken. Sie werden vom Astra getragen. Die Bauarbeiten sollen in den nächsten Wochen beginnen und werden rund drei Wochen in Anspruch nehmen. Der Zugang zum Weg wird für Passantinnen und Passanten weiterhin sichergestellt. «Die Instandsetzung des Gerinnes ist eine kleine, lokale Massnahme. Die Begeh- und Befahrbarkeit des Biotopwegs wird während der Bauzeit mit entsprechenden Provisorien gewährleistet», sagt Räss.