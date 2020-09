Über 80 Personen in Quarantäne: Corona-Alarm an St.Galler Primarschule In der St.Galler Schule Heimat-Buchwald sind drei Lehrpersonen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Kantonsarztamt hat für vier Klassen eine Quarantäne angeordnet. Diese dauert für die betroffenen Kinder bis Montagabend, 14. September. Insgesamt müssen 13 Lehrpersonen der Schuleinheit in Quarantäne.

Das Schulhaus Buchwald im Quartier St.Fiden. Bild: Urs Bucher

Die Coronafälle in Schulzimmern häufen sich. Nach zwei bestätigten Fällen an der Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen und mehreren in einer Goldacher Primarschule müssen in der Stadt St.Gallen vier Primarschulklassen und 13 Lehrpersonen in Quarantäne. Betroffen ist die Schule Heimat-Buchwald. Dies teilt die Stadt St.Gallen am Mittwochmittag mit.

In den betroffenen Schulklassen werden gemäss Mitteilung insgesamt 70 Kinder unterrichtet. Drei Lehrpersonen waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb ordnete das Kantonsarztamt für zwei Kindergartenklassen und zwei Primarschulklassen der Schule Heimat-Buchwald die Quarantäne an. Die Schule Heimat-Buchwald umfasst zwei Schulhäuser und drei Kindergärten. Die Quarantäne für die Kinder dauert bis Montagabend.

Die positiv getesteten Lehrpersonen unterrichteten in unterschiedlichen Schulgebäuden. Untereinander hätten sie keinen Kontakt gehabt, aber zu anderen Lehrpersonen der Schule Heimat-Buchwald, schreibt die Stadt. Aufgrund dessen ordnete das Kantonsarztamt im Sinne einer Vorsichtsmassnahme für weitere zehn Lehrpersonen Quarantäne an.

Geschwister und Eltern der betroffenen Klassen gehen weiterhin zur Schule und zur Arbeit

Dieses Vorgehen entspreche den Richtlinien. Werde eine erwachsene Person in einer Schulklasse positiv auf Covid-19 getestet, ordne das Kantonsarztamt für die ganze Klasse eine Quarantäne an. Denn nach heutigem Wissensstand können Erwachsene Kinder anstecken. Dass Kinder Erwachsene anstecken, ist hingegen viel seltener.

Die Geschwister der Schülerinnen und Schüler der betroffenen vier Klassen können gemäss Mitteilung weiterhin zur Schule gehen und die Eltern weiterhin zur Arbeit. Jedoch werden die Eltern der von der Quarantäne betroffenen Schülerinnen und Schüler gebeten, den Gesundheitszustand ihrer Kinder gut zu beobachten.

Es gab bereits Fälle in einer St.Galler Primarschule

Es sind nicht die ersten Coronafälle in einer St.Galler Primarschule. Bereits Ende Juni mussten drei Schulklassen in Quarantäne, nachdem ein Zivildienstleistender im Schulhaus Riethüsli positiv getestet worden war. Damals waren rund 60 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen betroffen.

Folgt mehr...