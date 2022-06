U20-WM Sommermärchen in Slowenien: St.Gallerin führt Schweizer Handballerinnen in den WM-Viertelfinal Mit einem 26:23-Sieg gegen Ägypten schaffen die jungen Schweizerinnen den Einzug in die Runde der letzten acht. Die 18-jährige Tabea Schmid aus Mörschwil ist eine der überragenden Spielerinnen.

Schmid Tabea (am Ball) im Dress des LC Brühl. Arthur Gamsa

Das ist weit mehr als im Vorfeld des WM-Turniers in Slowenien erwartet werden durfte. Die Schweizerinnen stehen im Viertelfinal. Sie treffen am Donnerstag um 18.15 Uhr auf Norwegen.

Dies nach einer 26:33-Niederlage zu Beginn der WM gegen Österreich. Und nach sechs Coronafällen nach der siegreichen Partie gegen Kroatien.

Sechs Spielerinnen, die zum Stamm des Teams zählen, fehlten deshalb gegen Ägypten. Unter ihnen auch die 19-jährige Linkshänderin Malin Altherr aus Muolen, eine der Topskorerinnen in der Schweizer Equipe.

Aber die, die noch übrig blieben, und drei Neue, die eilends aus der Schweiz nach Slowenien beordert wurden, sprangen in die Bresche. 13 Spielerinnen standen noch auf dem Matchblatt, als es zur entscheidenden Partie gegen Ägypten kam.

Unter der Führung der omnipräsenten Tabea Schmid wiesen die Schweizerinnen die Afrikanerinnen in die Schranken. Auch ein 16:17-Rückstand warf die Schweizer Frauen nicht aus der Bahn.

Viel St.Gallen beim Schweizer Erfolg

Tabea Schmid spielte in der vergangenen Saison in Frankreich für Achenheim Truchtersheim, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Auch sportlich hat sie sich weiter entwickelt. Sie ist insbesondere eine ausgesprochen starke Verteidigerin.

Aber auch vor dem gegnerischen Tor bewahrt sie einen kühlen Kopf. Sie erzielte den Siegtreffer zum unerwarteten 22:21-Erfolg gegen Kroatien, der den Weg in die Weltelite ebnen sollte.

Die Kreisläuferin Schmid tritt nach ihrem Gastspiel in Frankreich in der kommenden Saison wieder für Brühl an. Nach der Saison 2020/21 wurde sie in der Schweiz als Newcomerin des Jahres ausgezeichnet.

Weil zahlreiche Stammkräfte fehlten, kam Coker Clairebel, eine Spielerin mit Jahrgang 2005 des LC Brühl, auch gegen Ägypten vermehrt zum Zug. Sie erzielte vier Tore. Mit Laurentia Wolff war beim Viertelfinaleinzug der Schweizerinnen eine weitere Spielerin des LC Brühl im Einsatz. Ihr gelangen drei Treffer.