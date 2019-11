Turnverein Gossau begeistert mit akrobatischer Zeitreise über 800 Gäste

Bis auf den letzten Platz war der Fürstenlandsaal am Samstag besetzt: 150 Athletinnen und Athleten des Turnvereins Gossau zeigten 13 Nummern zum Thema «Weisch no früehner?» Fotograf Michel Canonica hat den stimmungsvollen Anlass in Bildern eingefangen.