Berufswahl Nach St.Gallen erhält auch die Region am Bodensee ein Lehrstellenforum: Im November ist es so weit Bisher gab es in der Bodenseeregion keine Veranstaltung für angehende Lernende. Nun ändert sich das. Initiantin war unter anderen die Gemeinde Tübach.

Im Mai wurde in St.Gallen das sechste Lehrstellenforum durchgeführt. Bild: Lehrstellenforum.org

Auch zu Beginn dieses Schuljahrs werden Schülerinnen und Schüler wieder vor die Aufgabe gestellt, eine Lehrstelle zu finden. In St.Gallen können sich die angehenden Auszubildenden seit 2017 an einem Lehrstellenforum über ihre Möglichkeiten erkundigen und erste Kontakte zu den Lehrmeisterinnen und -meistern knüpfen. Nun soll am 11. November das erste Lehrstellenforum für den Bodenseeraum stattfinden.

Durchgeführt wird die Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler der Gemeinden Rorschach, Rorschacherberg, Goldach, Tübach, Untereggen und Mörschwil sowie weiterer umliegender Gemeinden. Die Organisation übernimmt der Verein Lehrstellenforum.org. Das Forum initiiert haben die Gemeinde und der Gewerbeverein Tübach sowie der Arbeitgeber-Verband Rorschach und Umgebung.

Mario Stäheli, Präsident der Vereins Lehrstellenforum.org Bild: Lehrstellenforum.org

Der Bedarf für ein Lehrstellenforum im Bodenseeraum bestehe, da es in dieser Region keine Veranstaltung für künftige Lernende in dieser Form gebe, sagt Mario Stäheli, Präsident des Vereins Lehrstellenforum.org. «Das Forum bietet den Lehrbetrieben eine Plattform, um den Jugendlichen die Möglichkeiten und Lehrstellen in ihrer Nähe aufzuzeigen.»

Der Fantasie der Aussteller sind keine Grenzen gesetzt

Durchgeführt wird das Forum in der Mehrzweckhalle Tübach in Form einer Tischmesse. Die Lehrbetriebe können sich also je nach Bedarf an einem oder an zwei Tischen präsentieren. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Laut Stäheli, der auch schon die Lehrstellenforen in St.Gallen mitorganisierte, gab es schon Gastronomiebetriebe, die eine ganze Küche aufgestellt haben.

«Die Aussteller sind jeweils sehr kreativ», sagt Stäheli. Durch Musterobjekte oder indem man sie selbst etwas ausprobieren lasse, bringe man den Jugendlichen abstrakt wirkende Berufe und Titel näher. In Zeiten des Mangels an Lernenden sei ein Lehrstellenforum besonders wichtig. Es biete den Lehrbetrieben die Möglichkeit auf die Jugendlichen zuzugehen und sie abzuholen.

Jugendliche und Aussteller begegnen sich auf Augenhöhe

Um den Jugendlichen auf Augenhöhe zu begegnen, bringen viele Aussteller ihre Lernenden mit. So würden sich die Schülerinnen und Schüler eher getrauen, alle ihre Fragen zu stellen, sagt Stäheli. Ebenfalls seien sie beim Besuch des Lehrstellenforums erst einmal anonym unterwegs und könnten das Ganze aus der Ferne betrachten. «Vielfach müssen sie nicht selbst auf die Aussteller zugehen, sondern werden von ihnen angesprochen. Das vereinfacht für einige Jugendliche den ersten Schritt zur Kontaktaufnahme.»

Erfahrungsgemäss würden vor allem Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Oberstufenklassen das Lehrstellenforum besuchen. Viele aus der zweiten Oberstufe seien einfach mal auf der Suche nach Ideen. «Man könnte auch sagen, dass das Lehrstellenforum eine Ideenmesse ist», sagt Stäheli.

Einige tauschen gleich am Forum die Kontaktdaten aus

Auch viele aus der dritten Oberstufe, für die es also das letzte Jahr der obligatorischen Schule ist, seien sich noch unsicher, welchen Beruf sie erlernen wollen und besuchen das Forum deshalb. «Die Vielfalt an freien Lehrstellen ist gross. So gibt es auch genügend Möglichkeiten für die Drittklässlerinnen und Drittklässler, die im November noch nicht wissen, wohin es gehen soll», sagt Stäheli.

Am Lehrstellenforum würden viele der Aussteller mit den Jugendlichen gleich die Kontaktdaten austauschen. Ausserdem würden manche Aussteller die Jugendlichen am Lehrstellenforum zu einem Schnuppertag einladen, an dem sie sich den Betrieb anschauen könnten. Wenn es zwischen Betrieb und potenziellem Lehrling besonders gefunkt habe, sei es in seltenen Fällen auch vorgekommen, dass bereits am Forum die Bewerbungsunterlagen angefordert wurden.

Ziel wären 30 Betriebe und 70 bis 100 Berufe

Die Teilnahme am Lehrstellenforum sei sowohl für die Jugendlichen als auch die Lehrbetriebe mit keinem grossen Aufwand verbunden, sagt Stäheli. «Die Jugendlichen können sich eine grosse Auswahl an Lehrbetrieben und -berufen gratis an einem Ort ansehen.» Die Lehrbetriebe könnten sich relativ günstig präsentieren und müssten auch nicht zu viel Zeit aufwenden, da das Forum eintägig ist.

Bis das Lehrstellenforum für die Bodenseeregion stattfindet, gibt es noch einiges zu tun. Die umliegenden Gemeinden und das Gewerbe sind bereits über die Durchführung informiert worden. In einem nächsten Schritt wolle man bisherige Aussteller des Lehrstellenforums St.Gallen und Lehrbetriebe aus dem Bodenseeraum anschreiben. Auch mit Gemeinden und Betrieben aus dem Thurgau – genauer aus Horn, Roggwil und Arbon – wolle man in Kontakt treten, sagt Stäheli. «Das Ziel wäre es, 30 Aussteller zu gewinnen, die zwischen 70 und 100 Lehrberufe zeigen können.»