Trumps Goldjunge aus Rheineck geht in Pension

Der Rheinecker Goldschmied Armin Schelling tritt nach 30 Jahren in den Ruhestand. In seiner Karriere hat er Skulpturen und Geschmeide für Kunden aus der ganzen Welt gefertigt. Einer davon ist heute US-Präsident.

Armin Schelling vor seinem Geschäft in Rheineck. Seine Goldschmiedekunst war international gefragt. (Bild: Maya Seiler) Teile dieser Skulptur stammen von Schelling. Sie steht im New Yorker Trump-Tower. (Bild: Maya Seiler) 2 Bilder Trumps Goldjunge geht in Pension

Für Armin Schelling geht eine Ära zu Ende. Er zeiht sich aus seinem Rheinecker Laden zurück. Seine Werke aus Gold entzückten Sultane und Geschäftsleute, verstreut über den ganzen Globus.

Es hätte aber auch ganz anders kommen können. Schelling wollte erst Lehrer werden. Er besuchte als mittleres von neun Geschwistern, fast gegen den Willen seines Vaters, das Lehrerseminar in Rorschach. Als der Vater 1963 unerwartet starb, musste Armin das Studium abbrechen und kam als Hilfsarbeiter in eine Schreinerei. Die handwerkliche Arbeit ging ihm leicht von der Hand, aber er war unterfordert. Ein Bruder riet ihm, bei einem Rorschacher Goldschmied zu schnuppern, der einen Lehrling suchte.



Das Talent zeigte sich früh

Vom Schnupperstift war dieser so begeistert, dass Schelling sofort die Lehre antreten konnte. Da sein Lehrmeister öfters in die Beiz zum Jassen ging, liess er den Stift schon früh selbstständig arbeiten. Er legte ihm Perlen oder Steine hin und sagte: «Machsch mit dem öppis!» Dies passte dem kreativen Lehrling bestens; schon jetzt zeigte sich sein Talent, Steine und Edelmetall in Schmuck umzusetzen. Im Fachunterricht an der Kunstgewerbeschule fiel er dem Goldschmiede-Lehrer Bolli auf, der ihn für sein Geschäft in St. Gallen engagierte.

Von Zürich über Hongkong nach Thal

Nach einem Jahr in London arbeitete Armin Schelling in Schmuckbetrieben in Basel, später in Zürich. Hier hatte er das Pech, an einen jähzornigen Patron zu geraten. Als ein Schmuck ohne Schellings Schuld nicht so geriet, wie es sich der Chef vorstellte, erhielt er einen furchtbaren Abrieb, in dessen Verlauf er fristlos kündigte. Der Chef krebste wieder zurück und wollte den talentierten Goldschmied nicht verlieren. Schelling, der sich schon in Hongkong beworben hatte, willigte ein, noch bis zu seinem Abflug in Zürich weiterzuarbeiten.

In diesen Monaten lernte er seine spätere Frau Madeleine kennen, die ihm nach Hongkong folgte. Zurück aus Ostasien zog das junge Paar nach Thal, wo Armin Schelling im Elternhaus seiner Mutter ein Atelier einbaute. Anfang Neunziger eröffneten Madeleine und Armin Schelling das Goldschmiedegeschäft in Rheineck.

Entdeckung im Fernseher

Ein Bekannter mit einem Faible für Objekte aus Kristall und Gold hatte sich selbstständig gemacht und liess die Edelmetall-Teile auch im Atelier Schelling anfertigen. Da galt es zum Beispiel Hufe, Sattel und Zaumzeug anzufertigen für ein Kristallpferd, dem edlen Tier eines arabischen Scheichs nachgebildet. Die Arbeiten wurden immer aufwendiger und kostbarer. Das edelste Rössli, besetzt mit über tausend Steinen, hatte einen geschätzten Wert in fünfstelliger Höhe.

Neben orientalischen Sultanen war vermutlich auch Donald Trump ein Auftraggeber. In einer Reportage über die Eröffnung des Trump-Towers war im Hintergrund ein «Big Apple» aus Bergkristall zu sehen, mit den Manhattan-Wolkenkratzern aus Gold. Die Edelmetallteile stammen aus der Goldschmiede Schelling.

Nun tritt er ins zweite Glied; die Leitung des Rheinecker Geschäfts übernimmt die Goldschmiedin Nicole Coniglio. Bis Jahresende bietet Schelling den gesamten Lagerbestand mit Rabatt zum Verkauf.