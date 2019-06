Trotz Hitzewelle sind Rorschacher Schüler begeistert vom Sport Bei Temperaturen über 30 Grad hat der Sporttag des Schulhaus Pestalozzi stattgefunden. Den Kindern machte die Hitze wenig aus. Ines Biedenkapp

Die schattenspendenden Sonnenschirme wurden von den Kindern am Sporttag gerne genutzt. (Bild: Ines Biedenkapp)

«Puh ist das heiss heute», sagt ein Mädchen, streicht sich über die Stirn und setzt sich zu ihren Freundinnen unter einen Sonnenschirm. Die Kinder nehmen gerade am Sporttag vom Schulhaus Pestalozzi teil.

Auf dem ganzen Schulareal sind zehn verschiedene Stationen aufgebaut. Es gibt Seilspringen, Sackhüpfen oder auch einen Hindernislauf. Die rund 120 Kinder von der ersten bis zur dritten Klasse sind motiviert und voller Tatendrang. Beim Fussball Zielschiessen stellt sich für eine Gruppe Mädchen etwa anstelle der Hitze die viel wichtigere Frage:

«Wie können die Jungs nur so hoch schiessen?»

Beim Fussballholen, wie auch beim Schiessen auf die Wand, wird sich abgewechselt. Wer gerade nicht an der Reihe ist, setzt sich in den Schatten. «Vergesst nicht zu trinken», rät Peter Rüttimann, der die Station betreut. Viele der Kinder haben am Sporttag einen Hut auf. Als es zur nächsten Station geht, bleibt eine bunte Ansammlung der Kopfbedeckungen zurück. Eine Lehrerin beim Büchsenwerfen sagt zu den Kindern:

«Legt eure Sachen heute lieber in den Schatten.»

«Heute ist es heiss.» Doch lieber kundschaften die Kinder die Station aus.

Das Büchsenschiessen findet auf dem roten Platz der Schule statt. Der Platz ist überdacht. «Wir haben extra darauf geachtet, dass vieles heute im Schatten stattfindet», sagt Yasmine Giger, eine der Organisatorinnen des Sporttags. Bereits dreimal musste der sportliche Anlass verschoben werden. Das Wetter war zu schlecht. «Verschieben konnten wir den Kindern nicht schon wieder antun», sagt Giger. Daher wurden extra Sonnenschirme organisiert und einige der Stationen in den Schatten verschoben.

Glace und Wasser zur Abkühlung

Den Kindern ist die Freude ins Gesicht geschrieben. Auch in den Pausen wird Fangis gespielt oder die einzelnen Stationen ausprobiert. Müdigkeit aufgrund der Hitze? Fehlanzeige: «Sie sind gerade eher ein wenig überdreht», sagt Yasmine Giger und lacht.

Neben dem Aussenbereich, können sich die Kinder auch in der Turnhalle austoben. Dort erwartet sie ein Hindernislauf, Klettern und die sogenannte Station «Bänkli». Dabei legen sich die Kinder mit dem Bauch auf eine Bank und ziehen sich mit den Armen vom einen zum anderen Ende. Für diese Station braucht es viel Konzentration. «Die Stationen in der Halle haben am meisten Spass gemacht», sagt ein Mädchen.

«Da war es schön kühl und die Stationen waren super.»

Damit Luft in die Halle kommt, waren die Fenster offen. Die Temperatur auf dem Thermometer klettert in die Höhe. Zur Abkühlung hat Yasmin Giger auch eine Wassersprühflasche mitgebracht, sehr zur Freude der Kinder. Sie lachen vergnügt, als das feine Wasser auf ihren Gesichtern landet.

Eine Gruppe Mädchen cremt sich mit Sonnencreme ein. «Meine Mama hat mir dazu geraten», erklärt eine ihren Freundinnen. Die Gruppe fühlt sich auf der Wiese wohl. Das Gras sei nicht so heiss. Lehrerin Nathalie Sonderegger sagt:

«Die Kinder sind heute voller Tatendrang.»

Auch sie weisst die Kinder immer wieder darauf hin, genügend zu trinken. Zum Schluss gibt es zur Abkühlung dann noch eine Glace.