Trashathlon Mit Finken und Stadtvelo statt Laufschuhen und Rennrad: Drei junge St.Galler denken den Triathlon neu Triathlon geht auch anders. Das finden zumindest die Organisatoren des ersten St.Galler Trashathlons. Am Sonntag fällt der Startschuss –am Chrüzweier.

Die Organisatoren des Trashathlons. Von links: Samuel Bargues, Fabian Frischknecht und Josia Frischknecht. Bild: Samuel Ryter

Ein Sprung ins kalte Wasser. 100 Meter schwimmen im Chrüzweier, siebeneinhalb Kilometer Velofahren mit dem Stadtvelo, zweieinhalb Kilometer laufen – in Flip-Flops, Badelatschen oder Finken. Ein Triathlon, einfach etwas «trashiger». Am Sonntag fällt der Startschuss zum ersten St.Galler Trashathlon.

Samuel Bargues und die Brüder Fabian und Josia Frischknecht wohnen in St.Gallen. Die Idee sei «so halb» bei einem Bier entstanden, sagt Fabian Frischknecht und schmunzelt. Die drei Organisatoren sind zwischen 23 und 30 Jahre alt, sportbegeistert und wollten ursprünglich an einem «richtigen» Triathlon in der Region teilnehmen. Aber so einen Anlass gab es nicht.

«Dann merkten wir, dass man dazu teure Neoprenanzüge, Rennvelo und sonstige Profi-Ausrüstung braucht», erklärt Josia Frischknecht. «Das erschwert vielen die Teilnahme.» Deshalb hätten sie sich überlegt, wie sie eine Triathlonteilnahme möglichst vielen Personen zugänglich machen könnten. Die Idee des Trashathlons entstand. Ein Triathlon mit dem Motto «Back to simple».

Der Flyer des Trashathlons. Ein Triathlon, aber in Finken oder Flip-Flops und mit dem Stadtvelo. Bild: PD

39 Prozent Wettkampf, 100 Prozent Spass

«Wir möchten verhindern, dass eine Teilnahme gleichzeitig mit Einkäufen von neuem und teurem Material verbunden ist», sagt Fabian Frischknecht. «Wir wollen so einen Kontrapunkt setzen.» Klar, es sei ein Wettkampf, aber nur zu ungefähr 39 Prozent. Die Freude und die gemeinsame Herausforderung ständen im Vordergrund.

Es gebe auch keine nach Geschlecht getrennten Ehrungen der Bestplatzierten. «Wir glauben, dass im Amateurbereich jede Frau jedem Mann das Wasser reichen kann», steht auf der Website. Zudem wird das originellste Auftreten gekürt. «Vielleicht werden wir ein paar lustige Kostüme sehen», sagt Bargues.

Zum Trashathlon gehört ein zweieinhalb Kilometer langer Finken-Lauf. Bild: PD

«Im Nachhinein betrachtet waren wir mutig, als wir mit der Planung begannen», gibt Josia Frischknecht zu. Sie hätten den Umfang des Projekts zu Beginn unterschätzt. «Wir waren dann überrascht, wie umfangreich uns die Behörden befragten und professionell unterstützten.» An viele Faktoren, wie beispielsweise an die verschiedenen Sicherheitsaspekte, hätten sie zunächst gar nicht gedacht.

«Mit der Zeit merkten wir, dass wir so seriös und sauber arbeiten müssen, wenn wir das Projekt wirklich durchziehen möchten.»

Sicherheit habe für sie nun oberste Priorität. Zusammen mit der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft und dem Samariterverein St.Gallen hätten sie sich auf den Event in all seinen Gefahren vorbereitet.

Startschuss ist ein Tag vor dem Start der Badesaison. Ein Event im Sommer hätte zu Komplikationen mit der Verfügbarkeit des Chrüzweiers geführt. Die Organisatoren haben deshalb aufgrund der Wassertemperatur auch die Schwimmdistanz gekürzt.

100 Meter müssen die Teilnehmenden im kühlen Chrüzweier zurücklegen. Zumindest zugefroren wird der Weier am 30. April kaum sein. Bild: PD

«Wir hoffen natürlich auf einen sonnigen, warmen Tag. Es wäre schön, wenn die Leute nach dem Rennen noch zu einem Bier und einer Bratwurst blieben», sagt Fabian Frischknecht.

Teilnahme auf 80 Personen beschränkt

«Es soll ein Triathlon für möglichst alle sein», sagt er weiter. Sie seien selbstverständlich auch offen für Teilnahmeanfragen von Menschen mit einer Beeinträchtigung. «Wir können da sicher Lösungen finden.» Wichtig sei, dass die Teilnahme Spass mache.

Maximal können 80 Leute am Trashathlon teilnehmen. Über 50 Personen haben sich bereits entschieden, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen.