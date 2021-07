TRAININGSSTART Der FC Gossau rüstet sich für die kommende Saison Am Montagabend, 19. Juli, nimmt der FC Gossau den Trainingsbetrieb wieder auf. Das erste Testspiel folgt für den Klub aus der 1. Liga am Samstag, 24. Juli, daheim gegen den SC Brühl. Die Meisterschaft beginnt für Gossau am 21. August zu Hause mit der Partie gegen die U21-Auswahl des FC St.Gallen.

Der Gossauer Sven Lehmann (links) in der vergangenen Saison im Meisterschaftsspiel gegen den Spitzenklub Wettswil-Bonstetten.



Bild: Benjamin Manser

Es ist erst gut zwei Wochen her, seit der FC Gossau die vergangene Saison abgeschlossen hat. Im Cup setzte es am 3. Juli 2021 auswärts gegen Delémont eine 0:4-Niederlage ab. Die wegen Corona um das halbe Pensum verkürzte Meisterschaft 2020/21 beendete Gossau in der Gruppe drei auf dem sechsten Rang.

Von Wil und Brühl

Patrick Winkler, Trainer des FC Gossau Bild: Urs Bucher

Die Niederlage im Cup ist abgehakt. Der Fokus der Gossauer ist zu 100 Prozent auf die Saison 2021/22 ausgerichtet. Trainer Patrick Winkler stehen fünf neue Spieler zur Verfügung. Der mit Abstand bekannteste Neuzugang der Gossauer ist der 27-jährige Silvano Schäppi, der mit Wil häufig in der Challenge League spielte. Er soll im Mittelfeld Regie führen.

Silvano Schäppi in der Innenstadt von Wil.

Bild: Arthur Gamsa

Überdies stossen mit Filip Degen und Lulzim Salija zwei ehemalige Brühler zum FC Gossau. Degen ist ein 19-jähriger Innenverteidiger, der sämtliche Juniorenstufen bei den St.Gallern durchlief. Der 27-jährige Salija spielte vor seinem Engagement auf dem Krontal für den FC Tuggen und für YF Juventus Zürich. In seiner Jugend stand der Mittelfeldspieler für die U18- und U19-Auswahl des FC Zürich im Einsatz.

19-Jährige wollen angreifen

Der 19-jährige Mittelfeldspieler Devin Baumann gehörte zuletzt zum Kader der U21-Mannschaft des FC St.Gallen. Die Juniorenzeit verbrachte der schweizerisch-philippinische Doppelbürger beim SV Höngg.

Der Thurgauer Rikard Oroshi ist für die Aussenbahn vorgesehen. In der abgelaufenen Saison gehörte der 19-jährige dem Kader des Zweitligisten FC Arbon an.

Ein ehemaliger NLA-Klub als neuer Konkurrent

Nach dem Testspiel gegen Brühl folgen für Gossau im Vorfeld der neuen Meisterschaft vier Partien gegen Teams aus der 2. Liga interregional. Gegner sind der Reihe nach Wil II, Bazenheid, Kreuzlingen und Amriswil.

Ein neuer (alter) Konkurrent für Gossau ist in der Meisterschaft der ehemalige NLA-Klub Baden. Die Aargauer wurden in der vergangenen Saison in der Gruppe zwei hinter Biel Zweite.