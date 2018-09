Handball: Trainerduo des SV Fides geht in die fünfte Saison Die Handballer des SV Fides vertrauen auch in der neuen Saison auf ihre bewährten Coaches Alex Usik und Erwin Ganz. Am Mittwoch scheiterten die Ostschweizer dennoch im Cup deutlich am BSV Bern. Fritz Bischoff

Spielertrainer Aliaksei Usik (rot): kein Durchkommen im Cup gegen den BSV Bern. (Bild: Ralph Ribi)

Für den SV Fides ist die Saison 2018/2019 irgendwie eine eher kuriose – zumindest was die erste Phase betrifft. Ehe er nämlich das erste Meisterschaftsspiel der 1. Liga morgen gegen die BSG Vorderland in Angriff nimmt, ist ein wichtiger Saisonhöhepunkt bereits Vergangenheit: Der Sechzehntelfinal im Cup gegen den BSV Bern.

Nach den ungefährdeten Siegen gegen die Ligakonkurrenten Pilatus und Kloten gab es für die St. Galler am Mittwoch gegen den NLA-Vertreter allerdings kein Weiterkommen. Die 24:34-Niederlage zeigte die Kräfteverhältnisse trotz des vielen Einsatzes und Kampfeswillen der Ostschweizer unmissverständlich auf. Bis zum 5:4 in der 13. Minute hatten die Unterklassigen noch geführt. Doch dann übernahm Bern das Spieldiktat und lag schon sieben Minuten später 10:5 in Führung, zur Pause stand es 16:7 zu ihren Gunsten, womit die zweite Halbzeit eine Formsache war. «Die Chance auf einen Sieg gegen die Berner lag bei 0,5 Prozent. Überraschungen, wie sie im Fussball vorkommen, sind im Handball kaum möglich. So können wir uns jetzt auf die Meisterschaft konzentrieren», blickt Erwin Ganz voraus. Er, der morgen seinen 60. Geburtstag feiert, ist bereits in der fünften Saison gemeinsam mit Alex Usik für die Geschicke des SV Fides verantwortlich.

Ergänzende Harmonie

Dass zwei Trainer über eine solch lange Zeit zusammen ein Team führen, ist eher selten. «Wir haben eine klare Rollenverteilung. Alex ist für Taktik und Technik zuständig. Ich für Emotionen und Coaching. Obwohl wir nicht immer gleicher Meinung sind, herrschen gegenseitiger Respekt und Akzeptanz. Wir sind ein ebenbürtiges Team», umschreibt Ganz die Zusammenarbeit; beruflich ist er seit fünf Jahren Geschäftsführer des HPV in Rorschach und arbeitete davor an seinem Wohnort Lutzenberg (AI) als Gemeindepräsident.

Auch für Usik, der auch mit seinen 40 Jahren weiterhin als Spielertrainer aktiv sein will, ist die Zusammenarbeit gut, wenngleich er mit einem Schmunzeln meint, dass fast zu viel Harmonie herrsche. «Vielleicht müssten wir doch vermehrt miteinander streiten.» Der ehemalige NLA-Spieler von St. Otmar und Gossau sieht die zwei Blickwinkel dennoch als Vorteil. «Ich bin der Cheftrainer und Erwin ist als sehr guter Coach die ideale Ergänzung», hält Usik fest, der 2001 aus Weissrussland in die Schweiz kam und in der Informatik-Branche tätig ist. Für die neue Saison mit einem jungen und neu formierten Team gibt er bis zum Jahresende die Qualifikation für die Finalrunde als Zielsetzung heraus. «Vor allem aber wollen wir die jungen Spieler Schritt für Schritt weiterentwickeln.»

Patrick Michalczak als Dritter im Bunde

In Absprache mit den Trainern hat Patrick Michalczak das neue Team zusammengestellt. Der 36-Jährige ist seit vier Jahren sportlicher Leiter beim SV Fides und damit der Dritte im Bunde, der für Kontinuität und Erfolg bürgt. «Wir betreiben einen Leistungssport mit Einschränkungen. Trotzdem steht immer viel organisatorische und administrative Arbeit an. Da ist es wichtig, dass wir als Trio harmonieren. Vor allem auch menschlich passen wir zusammen.»

Michalczak, der in der vergangenen Saison noch selber aktiv mitspielte, sieht das Team in einer Umbruchphase. Er sagt: «Die neuen jungen Spieler sind willig und hungrig nach Leistung und Erfolg. In Kombination mit unseren erfahrenen Akteuren kann dies eine sehr gute Mischung sein, was sich in der Vorbereitungsphase gezeigt hat.»