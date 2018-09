Tomaten, wilde Flüsse und Singvögel in der St.Galler Lokremise Das Filmfestival «Filme für die Erde» gastiert am Freitag in der Lokremise in St.Gallen. In 16 deutschen und Schweizer Städten zeigt es gleichzeitig vier Natur- und Umweltfilme. Livia Grob

Das Festival Filme für die Erde gastiert am Freitag wieder in der Lokremise in St.Gallen. Neben Vorführungen für Schulklassen sind auch solche für die breite Öffentlichkeit geplant. (Bild: PD)

Tomaten fliegen um die Welt, Vögel singen, werden aber nicht mehr gehört, und Flüsse finden immer seltener den Weg ins Meer. Waldbrände, Trockenheit sowie das Vogel- und Insektensterben als Folgen des Klimawandels: Das achte Festival «Filme für die Erde» findet in St.Gallen, Zürich, Basel, Bern, Konstanz und in elf weiteren deutschen und Schweizer Städten zur gleichen Zeit statt.

Mit ausgewählten Filmen, einem Podium mit Umweltpionieren und einem anschliessenden Bio-Apéro möchte die von der Unesco ausgezeichnete Nachhaltigkeits-Initiative eine möglichst breite Öffentlichkeit erreichen. Unter dem Motto «Entdecke, was um die Welt reist» gastiert das Festival am Freitag in der Lok­remise in St.Gallen. Der Eintritt fürs Festival wird in Form einer Kollekte bezahlt.

Tomaten und Ketchup auf Weltreise

Der Film «The Empire of Red Gold» macht um 12.15 Uhr den Auftakt. Tomatenmark und Ketchup sind nicht mehr aus unserem Speiseplan wegzudenken. Der Dokumentarfilm befasst sich mit der unbekannten Geschichte der weltweit meist verbrauchten Frucht und den Folgen des globalen Handels mit der Tomate.

Um 16 Uhr wird «Blue Heart» gezeigt. Der Film erzählt die Geschichte eines Dorfes auf dem Balkan, das um die letzten wilden Flüsse kämpft und sich gegen den Bau von Staudämmen wehrt.

Die Frage nach einem Leben ohne Singvögel stellt sich in «The Messenger». Um 18 Uhr zeigt der Film die Bedeutung der weltweit gefährdeten Vögel fürs Ökosytem und was es bedeutet, sie zu verlieren. Das anschliessende Podium bespricht das Aussterben der Singvögel, beleuchtet die diesbezüglichen Geschehnisse in der Welt und zieht eine Verbindung zum letzten Film «The Human Element».

Der Mensch und die Natur

Dieser Höhepunkt des Festivals beginnt um 20 Uhr. Der Film dokumentiert mit berührenden Aufnahmen des Fotografen James Balog den Klimawandel und den teils halt auch verheerenden Einfluss des Menschen auf die Natur.

Beim anschliessenden Apéro hat der sogenannte «Markt der Möglichkeiten» seinen Auftritt. Lokale Umweltschützer, Hilfsorganisationen und die Stadt präsentieren ihre Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

www.filmefuerdieerde.org

Empire of Red Gold. Ketchup, Pizzasauce, Suppen, Saucen, Säfte... 95 Prozent der «italienischen» Tomatenprodukte kommen heute aus China. Die bescheidene und unschlagbare Tomate legt dabei mehr als 8000 Kilometer von China nach Italien nach Afrika und in die USA zurück. Beginnend mit dem ersten Ketchup im Jahr 1897 ist sie heute ein Rohstoff wie Weizen, Reis oder Benzin. Der Streifen von Xavier Deleu & Jean-Baptiste Malet zeigt letztlich den globalen und verrückten Bedarf an Dosen, Tuben und Flaschen, die mehr als nur Tomaten enthalten. -- Freitag, 21.9.2018, 12.15-13.30, Lokremise St.Gallen (Lunchkino; Ausgabe Lunchpakete ab 12.00)

Blue Heart. Ziel des Films ist es, die Öffentlichkeit weltweit für die massiven und langfristigen negativen Auswirkungen des Wasserkraftbooms auf dem Balkan zu sensibilisieren. Mehr als 3'000 Staudämme werden auf dem Balkan geplant oder gebaut - die letzten frei fliessenden Flüsse Europas werden gestört und bedrohen Dörfer und Wildtiere. 91 Prozent der geplanten Projekte werden wenig Energie erzeugen (unter 10 Megawatt), obwohl sie sehr teuer zu bauen und zu warten sind. -- Freitag, 21.9.2018, 16.00-17.00, Lokremise St.Gallen

The Messenger. Su Rynards breit gefächerter Dokumentarfilm erforscht unsere tiefe Verbindung zu Vögeln und warnt davor, dass das ungewisse Schicksal der Singvögel unser eigenes widerspiegeln könnte. Von den nördlichen Ausläufern der borealen Wälder zum Fuss des Berges Ararat in der Türkei bis zu den Strassen von New York bringt «The Messenger» den Zuschauer zu Drosseln, Grasmücken, dem Baltimore-Trupial, dem Tanagar, Gimpeln und viele andere fliegenden Musikschaffenden. Er zeigt, wie sie mit einer bemerkenswerten Vielfalt von Gefahren konfrontiert sind, die vom Menschen ausgehen. -- Freitag, 21.9.2018, 18.00-19.30, Lokremise St.Gallen