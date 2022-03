Tötungsdelikt Rapperswil-Jona Polizei findet tote Frau in Wohnung: Ehemann in Haft +++ Tatverdächtiger hatte persönliche Probleme Ein 35-Jähriger hat seine Ehefrau am Samstagmorgen in Rapperswil-Jona mutmasslich tödlich verletzt. Das Motiv und der Tathergang sind noch unklar. In der Wohnung waren auch drei Kinder anwesend.

Das Tatmotiv ist bislang unklar. Die Behörden ermitteln. Bild: BRK News

Am Wochenende ist es in Rapperswil-Jona zu einem Tötungsdelikt gekommen. Am frühen Samstagmorgen meldete ein 35-jähriger Kosovare der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen, dass er soeben seine Frau massiv verletzt habe, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Als die Polizei in der Wohnung eintraf, war die 32-jährige Kosovarin bereits gestorben. Die Polizei nahm den Mann fest; er befindet sich in Haft.

Ein 35-jähriger Kosovare hat in Rapperswil-Jona seine Ehefrau mutmasslich tödlich verletzt. Bild: BRK News

Nebst mehreren Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St.Gallen waren auch der Rettungsdienst mit Notarzt, das Institut für Rechtsmedizin sowie die Staatsanwaltschaft im Einsatz.

Mutmasslicher Täter hatte persönliche Probleme

Das Motiv und die genauen Umstände der Gewalttat sind noch unklar. Die Kantonspolizei St.Gallen klärt diese unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ab. Mit welchem Gegenstand der Mann seine Frau verletzte, ist ungewiss. Jedoch sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei, auf Anfrage:

«Es war keine Schusswaffe.»

Weiter teilt Schneider mit, dass der 35-Jährige der Polizei bekannt gewesen sei. «In den vergangenen Tagen mussten wir bereits zur Wohnung des Tatverdächtigen ausrücken.» Nicht wegen Gewalt, sondern wegen «persönlicher Probleme». Worum es sich hierbei handelt, lässt er offen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen könne er keine weiteren Angaben machen, sagt Schneider. Zum Tatzeitpunkt befanden sich drei im selben Haushalt lebende Kinder ebenfalls in der Wohnung. Ob die Kinder etwas vom Tötungsdelikt mitbekommen haben, sei nicht bekannt, sagt Polizeisprecher Schneider. «Bekannte und Verwandte aus dem familiären Umfeld betreuen die unverletzten Kinder.»

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres war es in Rapperswil-Jona zu einer schweren Gewalttat gekommen. Ein 54-jähriger Schweizer hatte mutmasslich seine zwölfjährige Tochter und anschliessend sich selbst getötet.