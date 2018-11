Prozess um totes Mädchen in Staad: Jetzt reden die Eltern

Kinderleiche im Keller - Eltern unter Verdacht

STAAD. Am Dienstagnachmittag ist in Staad in einem Einfamilienhaus ein totes Mädchen gefunden worden. Die Behörden gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die Eltern wurden festgenommen. Die Frage, wie lang das Kind schon tot im Keller lag, wird von der Polizei nicht beantwortet.