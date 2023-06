Tierschutzprojekt Schülerinnen und Schüler montieren in Waldkirch 30 neue Wochenstuben für Fledermäuse Fledermäuse können in Waldkirch jetzt einen weiteren Obstgarten ansteuern. Im Rahmen des landwirtschaftlichen Vernetzungsprojekts wurden kürzlich neue Fledermauskästen im Weiler Laubbach befestigt.

Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe Waldkirch befestigen 30 neue Fledermauskästen in der Obstplantage im Weiler Laubbach. Bild: Donato Caspari (30. Mai 2023)

In Waldkirch können elf Fledermausarten nachgewiesen werden; gesamtschweizerisch sind es 30. Um noch mehr Braune Langohrfledermäuse, Fransenfledermäuse, Kleine Abendsegler und Grosse Abendsegler zu zählen, wurden die für sie geeigneten Wochenstuben zahlenmässig aufgestockt: Im Weiler Laubbach hängen in einem Obstgarten weitere 30.

Felix Urscheler, Präsident des Waldkircher Vernetzungsprojektes. Bild: Donato Caspari (30. Mai 2023)

«Es ist der fünfte Obstgarten, den wir mit Fledermauskästen bestücken», sagt Felix Urscheler, Präsident des Waldkircher Vernetzungsprojektes. Sogenannte Wochenstuben gibt es bereits auf dem Malerhof in Bernhardzell und in Hinterkirch, den Weilern Tierlihueb, Widenhueb, Flurhof und jetzt im Laubbach.

Insgesamt seien es etwa 200 Fledermauskästen. Allenfalls könnten diese speziellen Kästen auch im Rickenhueb aufgehängt werden. Aber das sei erst in Diskussion, sagt Urscheler.

10 bis 20 Tiere in einem Kasten

Waldkirch will den Lebensraum der Fledermäuse nicht nur erhalten, sondern erweitern. Deshalb hat der Naturschutzverein Waldkirch 2001 das Fledermausschutzprojekt gestartet. Es wird vom Kanton St.Gallen finanziell unterstützt. Die Gemeinde Waldkirch ist aber nicht allein: Auch Muolen oder Mörschwil hängen die aus Holzbeton gefertigten Kästen in den Obstplantagen auf.

Die vogelhausähnlichen Kästen werden auch Wochenstuben genannt: Darin halten sich vorwiegend Mütter und ihre Jungtiere sowie trächtige Weibchen auf. «In einem Kasten finden sich jeweils zwischen 10 und 20 Tiere zusammen», weiss der Landwirt Peter Zahner. Eine kleinere Gruppe Braune Langohren bevorzugt bis jetzt die Kirche Bernhardzell.

Die meisten Tagesquartiere sind in den Obstgärten

Im Vernetzungsprojekt Waldkirch arbeitet auch Christian Spirig, Präsident des Naturschutzvereins Waldkirch, mit. Er ist Oberstufenlehrer und hat mit seinen Schülerinnen und Schülern der dritten Oberstufe eine Outdoor-Schulstunde im Laubbach durchgeführt. Die Jugendlichen sind auf Leitern gestiegen und haben die 30 Fledermauskästen an den Obstbäumen befestigt. «Wir finden das cool», sagen Bianca, Mia und Julia, die den Nagel in den Stamm eines Apfelbaums schlagen.

Für Spirig sind solche Stunden draussen wichtig als Ausgleich und um das Verständnis zu fördern – in diesem Fall für den Lebensraum der Fledermäuse. Fledermäuse verbringen die Zeit zwischen April und Mitte November sehr oft in Obstgärten. «Die Wochenstuben sind Tagesquartiere», erklärt Zahner, der in seinem Obstgarten ebenfalls 30 Fledermaus-Quartiere bietet.

Im Winter bevorzugen die nachtaktiven Flugtiere Höhlen und Felsritzen. Früher hätten Fledermäuse Dachstöcke von Häusern bewohnt. Heute würden die meisten Dachstöcke ausgebaut und böten somit keine Quartiere mehr.

Outdoor-Schulstunde im Grünen. Bild: Donato Caspari (30. Mai 2023)

Auf 20 Hektaren wurden Wiesenblumen angesät

Die Gemeinde Waldkirch hat 2008 mit dem landwirtschaftlichen Vernetzungsprojekt gestartet und befindet sich jetzt in der zweiten Vertragsperiode 2014–2021. «In dieser Periode sollen regionstypische Tierarten dank einer angepassten Nutzung der landwirtschaftlichen Nutzfläche gefördert werden. Eine dieser Tierarten ist das Braune Langohr.

«Wir haben aber schon einiges anderes unternommen», sagt Urscheler. Beispielsweise 20 Hektaren Wiesenblumen angesät, Nisthilfen für Schwalben an Ställen montiert oder neue Hecken gepflanzt. Auch konnte die Biodiversitätsförderfläche in der zweiten Vertragsperiode um acht Hektaren erhöht werden, womit die angestrebte Zunahme bis 2021 bereits um über zwei Hektaren übertroffen worden sei. Die Zunahme seit Projektstart führte zu einem Gesamtanteil der Biodiversitätsförderfläche von 16,7 Prozent im Projektperimeter.