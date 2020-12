Tierschutz Ihre Hunde töteten und verletzten Katzen aus der Nachbarschaft: Beschuldigte wird vom Rorschacher Kreisgericht freigesprochen Weil ihre Hunde im September vergangenen Jahres abhauten und zwei Büsis totbissen, musste sich die Besitzerin wegen fahrlässiger Tierquälerei vor Gericht verantworten. Die 70-Jährige wird vom Vorwurf freigesprochen.



Molly und Wulff bissen in Goldach zwei Katzen tot und verletzten eine dritte schwer.

Bild: Imago Images

Dass Hunde Katzen hinterherjagen, ist nicht aussergewöhnlich. Dass sie aber gleich mehrere Katzen tot beissen, sollte nicht sein. Am 16. September 2019 passierte genau das: Die beiden Hunde Molly und Wulff brachen aus dem umzäunten Garten an ihrem Wohnort in Goldach aus und jagten die Katze Charly. Als sie Charly erwischten, bissen sie ihn tot.



Am gleichen Abend erwischten die beiden Hunde auch die Katze Bärli, die sie ebenfalls töteten. Nur wenig später wurde auch Katze Bubbles durch Beissattacken der Hunde erheblich verletzt. Bubbles überlebte den Angriff aber.

Die 70-jährige Hundehalterin wehrte sich vor dem Rorschacher Kreisgericht erfolgreich gegen einen Strafbefehl. Ihr wird vorgeworfen, sie mache sich wegen mehrfacher fahrlässiger Tierquälerei sowie mehrfacher Übertretung gegen das Tierschutzgesetz schuldig und müsse eine Busse von 500 Franken sowie eine bedingte Geldstrafe zahlen. Der Kreisrichter spricht die Beschuldigte nun von den Vorwürfen frei.



Tiere sind ihr sehr wichtig

Tiere seien ein zentraler Punkt in ihrem Leben, sagt sie vor dem Kreisgericht. Auch die Besitzer der getöteten und verletzten Katzen sind anwesend. Sie erzählt, wie sie bereits in ihrer Kindheit Tiere rettete und nach Hause brachte. Sie sagt:

«Ich kann keiner Fliege oder Mücke etwas antun und töte sie auch nicht.»

Ausserdem ernähre sie sich ausschliesslich pflanzlich.

Den Malinois-Mischling Wulff habe sie aus dem Tierheim geholt. Ursprünglich kommt er aus Apulien, wo er als Strassenhund lebte. Er habe Schlimmes erlebt und sei sehr ängstlich gewesen. Nachdem ihre Schäferhündin gestorben ist, habe sie sich Molly angeschafft. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Schäferhündin von einer Zucht in Deutschland. Die Herkunft ihrer Hunde sei ihr wichtig.



Sie habe mit beiden Hunden die Hundeschule besucht. «Sie sind folgsam und gegenüber Menschen lieb», sagt sie. Was allerdings in Bezug auf Katzen nicht zutreffe. Vor allem Wulff habe einen ausgeprägten Jagdinstinkt. Er habe auf die junge Schäferhündin Molly dahingehen keinen guten Einfluss gehabt.



Hielt ihre Hunde immer an der Leine

Die Beschuldigte habe nicht fahrlässig gehandelt, sagt sie: «Aus meiner Sicht habe ich die Sorgfaltspflicht nicht verletzt, ich habe getan, was ich konnte.» Da ein Zaun um ihr Grundstück die Hunde nicht daran hinderte, auszubüxen, liess sie die Hunde nicht mehr von der Leine.

Sie habe die Arztrechnungen der Katze Bärli bezahlt und auch für das Tier 1400 Franken gezahlt. «Es tut mir sehr leid, was passiert ist», sagt sie. Um sich bei den Katzenbesitzern zu entschuldigen, sei sie jedoch nicht in der Lage gewesen.



Die Besitzerin einer der verstorbenen Katzen sagt, ihr Haustier sei zwar alt gewesen, habe nun aber einen sehr qualvollen Tod erlebt. Sie sagt:

«Und was, wenn einmal ein Kind im Weg ist?»

Tierschutzgesetz greift hier nicht

Den Freispruch der Beschuldigten begründet das Kreisgericht damit, dass sich das Tierschutzgesetz darauf beschränkt, Tiere vor den Menschen zu beschützen. Fahrlässige Tierquälerei sei etwa, wenn Hundehalter ihr Tier bei Hitze im Auto lassen würden. Das Gesetz greife aber nicht, wenn Tiere sich gegenseitig verletzten. Die Beschuldigte hätte nichts besser machen können, da sie die Hunde bereits vor dem Vorfall immer an der Leine gehalten habe.

Passender für den vorliegenden Fall wäre das neue Hundegesetz. Da es erst seit Januar 2020 in Kraft ist, greife es hier ebenfalls nicht.



Immerhin einen Trost gibt es für die Nachbarn: Die Beschuldigte hat ihr Grundstück verkauft und zieht demnächst weg.