Tierliebe Happy End in Arbon nach Suchaktion: Thurgauer Familie hat Katze Lilly wieder Katze Lilly war vor über einer Woche als blinder Passagier in einem Handwerkerauto ausgebüxt. Jetzt ist sie wieder daheim. Ein aufmerksamer «Tagblatt»-Leser hatte sich gemeldet.

Familie Marenna ist überglücklich, dass Katze Lilly wieder da ist. Bild: privat

Sie seien überglücklich, schreibt Familie Marenna. «Unsere Lilly ist wieder da!» Die Familie aus dem Thurgauer Dorf Freidorf bei Roggwil hat am Samstag ein vorgezogenes Weihnachtsfest erlebt. Ein Mann aus Arbon meldete sich am Samstag. Er hatte im «Tagblatt» von der verschwundenen Katze gelesen. Er rief Familie Marenna an. Denn seit rund einer Woche laufe bei seiner Autogarage immer wieder eine Tigerkatze herum, in der Nähe der Migros Arbon. Da die Katze aber sehr scheu sei, hätte er sie nicht einfangen können. Von der Beschreibung her könnte es aber die vermisste Katze Lilly sein. Ob Familie Marenna nicht vorbeikommen und nachschauen wolle.

Katze Lilly war vor über einer Woche entwischt. Ein Handwerker, der bei Nachbarn der Marennas im thurgauischen Freidorf zu tun hatte, hatte Lilly als blinde Passagierin mitgenommen. Lilly war unbemerkt in seinen Lieferwagen gesprungen und bei seinem nächsten Halt in Steinach aus dem Wagen entwischt. Seitdem blieb sie verschwunden.

Familie Marenna hatte auf Facebook und per Flyer nach Lilly gesucht, auch eine Vermisstmeldung bei der Schweizerischen Tiermeldezentrale aufgegeben. Marennas hatten Lilly vor sechs Jahren aus dem Tierheim geholt, sie sei noch nie weggelaufen. Im Gegenteil, sie sei wahnsinnig anhänglich und verschmust.

Als der Herr aus Arbon am Samstag nun anrief, fuhren Marennas sofort los. An besagter Adresse, kaum aus dem Auto gestiegen, riefen sie nach Lilly. Und tatsächlich: Nicht mal eine Minute gerufen, kam Lilly aus ihrem Versteck, schlich Marennas um die Beine und schnurrte. «Man sah es ihr an, dass sie überglücklich war.» Zu Hause erhielt sie zuerst einmal etwas zu essen und zu trinken und kuschelte sich gleich aufs Sofa, erzählt Frau Marenna. «Wir sind sehr dankbar und froh, dass so viele Personen tatkräftig mitgeholfen haben. Es ist ganz toll.» (miz)