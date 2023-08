Tierliebe Erlebnisbauernhof Wannenwis rettet Zootiere: Neue Anlage für Waran und Frettchen Der Bio-Erlebnisbauernhof Wannenwis in Waldkirch hat neue Aussenanlagen für einzelne Tiere gebaut. Der Grossteil der Tiere, die dort eine neue Heimat finden, stammt aus Zooauflösungen.

Orlando Schrofer packt den fast zwei Meter langen Waran am Schwanz, um ihn in die Transportkiste zu verladen. Bild: Arthur Gamsa

Über 90 Prozent der Tiere auf dem Erlebnisbauernhof Wannenwis stammen aus Zooauflösungen, weil die Besitzer überfordert oder gestorben sind oder weil sie von Tierrettern oder Behörden beschlagnahmt wurden. Auch Konrad wurde beschlagnahmt und sollte am 19.12.2021 eingeschläfert werden. Der Bindenwaran hatte Glück und durfte eine Woche vor dem besagten Termin in der Wannenwis einziehen. «Auf Wunsch unseres Teams», erzählt Orlando Schrofer vom Erlebnisbauernhof.

Zuerst musste aber für den Waran Lebensraum geschaffen werden; ein Wasserbottich, um zu schwimmen, Äste und Steine, um sich zu verstecken. Konrad lebt jetzt auf der Sonnenseite des Lebens; im wahrsten Sinne des Wortes. Er darf sich in einer neuen Aussenanlage aus massivem Holz sonnen, im Wasser abkühlen und sich unter Geäst und auf Baumstämmen tummeln. Als Rückzugsort hat er ein kleines Gehäuse mitten in der Anlage. «Sonnenlicht ist für Reptilien fast unersetzlich», weiss Schrofer. «Für den Knochenbau, den Stoffwechsel und für die allgemeine Gesundheit des Tiers.» Bis anhin haben der Platz und das Geld für eine Aussenanlage gefehlt.

Konrad ist vermutlich der einzige Bindenwaran in der Schweiz. Bild: Arthur Gamsa

Der Erlebnisbauernhof wurde nicht nur mit einer Aussenanlage für den Bindenwaran erweitert: Die Besucher können auch den Frettchen aus nächster Nähe zuschauen. Ebenso den vielen Meerschweinchen, Hasen, Wachteln, Emus und Geisslein. Die ganzen Anlagen haben die Mitglieder des Tierfreunde Vereins Wannenwis ermöglicht: Sie haben beim Bau Hand angelegt, die Kosten konnten mit den Mitgliederbeiträgen und einigen Spenden gedeckt werden. «Grösser wollen wir auf keinen Fall werden», sagt der Biobauernhof-Betriebsleiter. Aber für eine optimale Haltung der Tiere seien diese Aussengehege notwendig gewesen. Der Tierpark sei in den vergangenen zwei Jahren gewachsen, sagt Petra Schrofer. Vor allem mit Tierschutzfällen.

Konrad hat einige Kilos Übergewicht

Konrad ist diese Woche zum ersten Mal in seiner neuen Behausung und geniesst die wärmende Sonne; das künstliche Licht im Innengehege kann das Sonnenlicht nicht ersetzen. Die grosse, dunkel gefärbte Echse mit hellem Bauch liegt gut getarnt im Sand. Wenn da draussen nur nicht diese wechselhaften Temperaturen wären? Denn sinken sie unter 20 Grad, heisst das, dass der Waran zurück ins Innengehege muss.

Kein einfaches Unterfangen – Konrad ist fast zwei Meter lang. Schrofer schleicht sich von hinten an und will die Echse am Schwanz packen, um sie zu verladen. Konrad ist schneller, macht einen Satz ins Wasser. Auch mit dem Schwanz ausschlagen nützt Konrad nichts, der Chef erwischt ihn und der Waran landet wohl oder übel in der Kiste. «Die Sonne hat ihn aufgeheizt», sagt Schrofer und fährt sich über die Stirne; ungefährlich war die ganze Aktion nicht.

Konrad muss sieben Kilogramm abnehmen

So wild habe er den Waran noch nie erlebt. Normalerweise sei er eher träge, denn er habe einige Kilos Übergewicht. «Von drinnen nach draussen ist es weniger ein Problem gewesen.» Er verrät, dass er das 19 Kilogramm schwere Tier auf den Armen in die Aussenanlage getragen habe. Mit einer Hand habe er den Schwanz gehalten, mit der anderen das Maul zugehalten. Undenkbar nach dem Sonnenbad.

Konrad hat bis zum Einzug in der Wannenwis kein gutes Leben gehabt. Der 13-Jährige wurde in die Schweiz geschmuggelt, er ist vermutlich der einzige Bindenwaran in der Schweiz. Er wurde in einem Keller nicht artgerecht gehalten und stark überfüttert. «Wir versuchen, Konrad auf Diät zu halten, damit er etwa sieben Kilogramm abnehmen kann», erklärt Schrofer. Aber dies sei schwierig, denn der grosse Waran werde unausstehlich, wenn er nicht zwei Mal im Monat genug zu fressen bekomme.

Anfragen für Schlangen-Plätze häufen sich

Immer mehr wird Orlando Schrofer mit Fragen der artgerechten Haltung von exotischen Tieren konfrontiert. «Wir werden oft angefragt, ob wir weitere Tiere aufnehmen können», sagt Petra Schrofer. Derzeit seien es viele Anfragen für Schlangen, die illegal gehalten und beschlagnahmt worden seien. Vor einigen Monaten sei Schrofer vom Tierschutzverein Appenzell zu einer Beschlagnahmung von zwei vier Meter langen Tigerpythons beigezogen worden. Die Tiere seien dann nach München in die Reptilienauffangstation gebracht worden, weil es in der Schweiz keinen einzigen Platz für solche Riesenschlangen gebe.

«Im Moment häufen sich die Anfragen nach Plätzen für Boa constrictor.» Auf dem Waldkircher Erlebnisbauernhof gebe es keinen Platz mehr. Schrofers halten im Terrarium fünf Schlangen. Eine davon dürfen die kleinen Besucher jeweils am Sonntag an den Führungen streicheln. Und sich unter anderem am Hängebauchschwein Fräulein Knie freuen, das aus dem Kinderzoo auf die Wannenwis gekommen ist.