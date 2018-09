Gossau: Tierli Walters Lieblinge sind zurück Nach elf Jahren sind im Walter-Zoo in Gossau wieder Löwen eingezogen. Zur Eröffnung des neuen Geheges kamen die Besucher in Scharen. Für die Zoofamilie war es ein besonders emotionaler Moment. Corinne Allenspach

Die Löwenanlage im Walterzoo ist eröffnet: Das Männchen Atlas war der Star. (Bild: Michel Canonica)



Es zeigt sich am Samstag schon bei der Ankunft: Hier ist etwas Besonderes los. Für einen freien Parkplatz muss man bereits um 10 Uhr vormittags bis zur Kaserne Neuchlen fahren. In Scharen strömen Kinder und Erwachsene in den Walter-Zoo – voller Vorfreude darauf, nach elf Jahren erstmals wieder Löwen in Gossau bestaunen zu können. Und beim Anblick des majestätischen Berberlöwen-Männchens Atlas, dessen dunkle Mähne nicht nur den Kopf umrahmt, sondern sich bis über den Bauch zu den Hinterbeinen erstreckt, sind sich alle einig: «Wow, ist das ein schönes Tier!»

Es war ein jahrelanger und zuweilen steiniger Weg, vom Planungsstart der neuen Löwenanlage bis zur Eröffnung. Umso grösser ist die Freude bei Zoodirektorin Karin Federer und dem ganzen Zooteam. «Freude herrscht», steht auf einigen der rund 1300 von Privaten und Firmen gespendeten Steinen, die den Weg zur Anlage säumen. «Und Freude herrscht tatsächlich», sagt Karin Federer. Denn der Löwe sei nicht irgendein Tier, sondern das erste Tier, «das mein Opi damals zu den Schultierschauen mitnahm». Überhaupt soll mit der neuen Anlage der Gedanke von Zoogründer Walter Pischl, besser bekannt als Tierli Walter, weitergelebt werden. Er wusste schon bei der Gründung 1961, dass Zoos einen wichtigen Bildungsauftrag haben.

Speckkäfer, Stabschrecken und Achatschnecken

Diesem wird mit der neuen Zooschule Rechnung getragen. Sie ist nicht nur für Karin Federer «ein grosses Highlight», denn sie wird auch von den vielen Kindern sofort in Beschlag genommen. Kein Wunder, können doch die vier Hauptaufgaben eines Zoos – Forschung, Bildung, Erholung und Naturschutz – hautnah erlebt werden. In der Forscherecke, die das frühere Büro des Tierli Walter symbolisiert, können beispielsweise mit einem Binokular tote Tiere inspiziert werden. Andernorts krabbelt es kräftig, etwa im Terrarium der Speckkäfer. Letztere sind gemäss Zoopädagogin Leandra Pörtner typische Tiere für Forscher, da sie Tierschädel abfressen. Beliebt sind auch das Basteln einer Löwenmaske und die Naturschutzecke zum Thema Abfall und Recycling. Und überall trifft man auf lebende Tiere: Achatschnecken, Riesentausendfüssler, Stabschrecken oder Bartagamen. «Alles Tiere, die wir bei Führungen rausnehmen und zeigen können», sagt Leandra Pörtner. Die Zooschule ist öffentlich zugänglich, kann aber auch von Klassen reserviert werden. Den interaktiv gestalteten Unterricht übernimmt eine Zoopädagogin.

Löwenmännchen Atlas lässt sich derweil vom kühlen, windigen Wetter am Samstag nicht beirren. Berberlöwen stammen aus Nordafrika und sind Kälte inklusive Schnee gewohnt. In freier Wildbahn sind die Tiere längst ausgerottet, heute findet man sie nur noch in knapp 30 Zoos weltweit. Der letzte wild lebende Berberlöwe wurde gemäss Wikipedia 1920 im marokkanischen Teil des Atlasgebirges erlegt. Die neue Aussenanlage im Walter-Zoo ist daher einer steinigen, kargen Berglandschaft nachempfunden. Sie umfasst gut 1600 Quadratmeter und ist damit fünfmal grösser als die frühere Anlage. Gekostet hat sie 2,5 Millionen Franken, zusammen mit Savannenhaus und Umgebung 4,7 Millionen.

In der Zooschule gibt es allerhand zu erfahren. (Bild: Michel Canonica)



Löwenmännchen braucht noch etwas Geduld

Nebst dem dreieinhalbjährigen Atlas sind auch die knapp eineinhalbjährigen Schwestern Lin und Jumina eingezogen. Noch leben sie getrennt von Atlas. Er finde die Weibchen zwar schon «sehr spannend», verrät eine Tierpflegerin. Die Weibchen allerdings halten noch Abstand, wenn er sich nähert. Darum wolle man nichts forcieren. Nicht, dass es den Löwenweibchen ergeht wie Tigerdame Julinka. Sie musste sich mit einem Prankenhieb wehren, weil Viktor beim ersten Treffen so stürmisch war.