Die City Parking St.Gallen AG bewirtschaftet in der Stadt St.Gallen in vier Parkhäusern 1525 Parkplätze. Diese wurden im vergangenen Jahr in der Coronapandemie markant weniger benutzt. Wegen aufgelöster Rückstellungen resultiert dennoch ein Rekordjahresgewinn. Die Aktionäre, darunter die Stadt, profitieren von einer hohen Dividende.