Tiefer Wasserstand im St.Galler Mannenweier nervt Badegäste Diese Woche wurde im Familienbad auf Dreilinden und im Mannenweier Wasser abgelassen. Der Pegel ist um rund 60 Zentimeter gefallen, was einige Badegäste irritiert hat. Doch handelt es sich um eine Routinemassnahme. Roger Berhalter

Ein paar Treppenstufen mehr: Badegäste am St.Galler Mannenweier müssen tiefer hinunter ins Wasser steigen. (Bild: Livia Grob)

Am Dienstag war das Familienbad dran, am Mittwoch und Donnerstag dann der Mannenweier. Diese Woche haben Mitarbeiter des St.Galler Tiefbau- und des Entsorgungsamts auf Drei Weieren Wasser abgelassen. Dieser sogenannte Tiefenablass wird einmal im Jahr durchgeführt. Eine Routinemassnahme, sagt Larissa Schöb, Gewässerschutzbeauftragte von Entsorgung St.Gallen. In eineinhalb Tagen ist der Pegel des Mannenweiers um rund 60 Zentimeter gesunken.

Irritiert hat einige Badegäste allerdings der Zeitpunkt. Warum lässt man am Weiher just dann das Wasser ab, wenn die Temperaturen noch hoch sind und viele noch immer baden wollen?

Im Herbst vermischen sich die Wasserschichten

«Da sind wir vom Wetter abhängig», erklärt Schöb. Der Tiefenablass werde jeweils gemacht, um Blätter und andere Sedimente sowie sauerstoffarmes Wasser in die Kanalisation abzuführen. Diese unterste Schicht des Wassers müsse jeweils abgelassen werden, bevor die Temperaturen fallen und sich die Wasserschichten im Weiher wieder vermischen würden. Weil für die kommenden Tage kühleres Wetter angesagt sei, habe man schon diese Woche den Stöpsel gezogen. Gleichzeitig haben Mitarbeiter des Tiefbauamtes dabei geprüft, ob der sogenannte Tiefenablass-Schieber am Grund des Weihers noch immer funktioniert.

Auf den Badebetrieb hätten diese Arbeiten keinen Einfluss, Baden sei jederzeit möglich gewesen. Den Weihern tue das jährliche Entfernen der abgesetzten Nährstoffe und des sauerstofffreien Wassers gut, sagt Larissa Schöb: «Wir konnten damit die Wasserqualität über die letzten 20 Jahre stark verbessern.»