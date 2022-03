Tiefbau Die Baustelle an der Hauptstrasse in Rorschach nervt: Ohne Atempause von Corona zum Baulärm Der Kanton St.Gallen gestaltet zusammen mit der Stadt noch bis 2024 die Hauptstrasse in Rorschach neu. Für die Kommunikation mit der betroffenen Anwohnerschaft und Gewerbetreibenden werden Infoline und Bauupdates vor Ort durchgeführt. Beides wird aber nur selten genutzt. Gastronomen hätten sich nach der Pandemie eine Atempause gewünscht, ehe der Baustellenlärm die Gäste vertreibt.

Der Bereich der Hauptstrasse zwischen Hafenbahnhof und Kornhaus wird völlig neu gestaltet. Bild: Rudolf Hirtl

Anwohner der Hauptstrasse in Rorschach leben seit Monaten an einer Baustelle. Die Strasse wird aufgerissen, Leitungen werden saniert und der Strassenraum wird neu gestaltet. Die Bauarbeiten haben bereits im April 2021 begonnen und werden noch bis zum Abschluss der Deckschichtarbeiten im ersten Halbjahr 2024 andauern.

Die Bauarbeiten dort greifen massiv in den Verkehr ein. Fahrzeuge werden mit einem aufwendigen Umleitungskonzept möglichst vom Zentrum ferngehalten. Seit dem 14. März ist die Hauptstrasse zwischen Signalstrasse und Kronenstrasse erneut nur einspurig befahrbar. Während der mittleren Bauetappe zwischen Signalstrasse und Kronenplatz erfolgt die Verkehrsregelung über eine Lichtsignalanlage, was die Durchfahrt zusätzlich erschwert.

Bei «Bauupdates» vor Ort über Baufortschritt informieren

Für Anwohner und Gewerbetreibende hat die Medaille zwei Seiten. Einerseits sinkt der extrem nervende Verkehrslärm durch die Baustelle, andererseits bleibt aber wegen der Zufahrtsbeschränkung Kundschaft aus. Beim Tiefbauamt des Kantons St.Gallen ist man sich laut Projektleiter Carmine Lo Russo der Problematik bewusst. Es wurden beispielsweise Parkplätze für Kunden in der Baustelle geschaffen, um anstossende Geschäfte leichter zu erreichen.

Nach Möglichkeit werden in der Baustelle Parkmöglichkeiten für Ladenkunden geschaffen. Bild: PD

Der betroffenen Anwohnerschaft und den Gewerbetreibenden würden zudem verschiedene Dialogmöglichkeiten angeboten. Neben einer Infoline (Telefonnummer 071 898 80 56) würden auch regelmässige Bauupdates vor Ort durchgeführt. Bei diesen «Bauupdates» sind jeweils alle Projektpartner (Stadt, Kanton, Bauführung und Bauleitung) anwesend und allfällige Probleme lassen sich vor Ort besprechen. Dafür ist jedoch eine Anmeldung bis 24 Stunden vor dem Termin mit einem Kurzbeschrieb des Anliegens über die Infoline (katrin.seidler@herscheing.ch) nötig.

Neue Strassen fallen nicht vom Himmel

Die Bauarbeiten der ersten Etappe haben zwei Monate länger gedauert als geplant. Im Rorschacher Rathaus wird bemängelt, dass das kantonale Tiefbauamt darüber nicht informiert habe, was beim städtischen Bauamt zu Reklamationen geführt habe. Bei Anwohnenden der Hauptstrasse und Gewerbetreibenden ist aber keine grosse Aufregung auszumachen. Dort scheint man sich bewusst zu sein, dass neue Strassen nicht vom Himmel fallen.

Die Hauptstrasse in Rorschach hat sich über die Jahre beständig verändert und sich dem Zeitgeist angepasst. Bild: PD

Die Infoline wurde laut Carmine Lo Russo während der ersten Bauetappe zwischen fünf- und zehnmal angerufen. Auch das Interesse an den Bauupdates sei eher gering. Das kantonale Tiefbauamt biete beide Serviceleistungen dennoch weiterhin an. Aber auch der Projektleiter weist darauf hin, dass es eine Bring- und Holschuld ist; wer sich informieren wolle, müsste die beiden Angebote auch nutzen. Am besten funktioniere der spontane Austausch an der Baustelle. Anwohnende würden sich mit Polieren und Bauleitern unkompliziert über die Bauarbeiten vor der Haustüre unterhalten. Reklamationen seien über die Infoline und auch bei den Gesprächen vor Ort praktisch keine eingegangen.

Ohne Atempause von Corona zur Baustelle

Fakt ist, die Rorschacherinnen und Rorschacher zeigen sich mehr als geduldig, obwohl einige besonders unter der Lärmbelastung leiden. Während Monaten wurden sie beim Bau der Doppelspur der SBB aus dem Schlaf gerissen. Nun rauben ihnen Presslufthämmer und Bagger die Ruhe. Trost bleibt, dass die Randbereiche für Fussgängerinnen und Fussgänger attraktiver werden. So wird das Trottoir auf der Seite des ehemaligen Hotels Anker neu bis zu 5,30 Meter breit, was deutlich mehr Gestaltungsraum zulässt, beispielsweise für Strassenrestaurants.

Romolo Cardillo, Besitzer der Caffè Bar/Pasticceria La Vela, hat dafür aber nur ein gequältes Lächeln übrig: «Natürlich ist es cool, wenn wir Platz für die Aussenbestuhlung erhalten, wir haben aber zwei Jahre lang wegen der Covid-Pandemie wirtschaftlich extrem gelitten. Kaum sind die Massnahmen aufgehoben, geht hier der Lärm los. Es wäre besser gewesen, man hätte uns nun eine Atempause gegönnt und ein Jahr mit dieser Etappe zugewartet.»

Romolo Cardillo, Besitzer Caffè Bar/Pasticceria La Vela. Bild: Rudolf Hirtl

Nun zu glauben, nach der Corona-Öffnung sei alles sofort wieder gut, sei völlig falsch. Viele Gastrobetriebe stünden wirtschaftlich am Abgrund und bräuchten Zeit, um sich zu erholen. Durch die Baustelle kämen nun aber spürbar weniger Gäste ins «La Vela».

Das Tiefbauamt hat gut informiert

Debora Angehrn, Geschäftsführerin Monsieur A. Bild: Natascha Arsic

Das Herrenmodegeschäft Monsieur A. war bei der ersten Etappe von der Bauerei betroffen. Laut Geschäftsführerin Debora Angehrn hat die Kommunikation mit dem kantonalen Tiefbauamt gut geklappt: «Natürlich war die ewige Baustelle vor der Ladentüre nicht optimal, doch einen Kundenrückgang haben wir dadurch nicht gespürt.» Sie hätte das Geschäft zwar für einen ganzen Tag schliessen müssen, als der Asphaltbelag eingebaut wurde, doch irgendwann müssten diese Arbeiten halt ausgeführt werden.