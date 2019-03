Rorschacher Stadtpräsident will Paul Rechsteiners Doppelspur nicht: «Man hat uns eiskalt über den Tisch gezogen!»

Der Ständerat will nun auch den Bahnabschnitt Rorschach Stadt-Rorschach Bahnhof auf zwei Gleise aufstocken. In der Hafenstadt und beim Stadtpräsidenten Thomas Müller weckt das wenig Begeisterung. In der kleinen Kammer angeregt hat das Projekt der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner.