Thomas Meister setzt sich gegen seine Konkurrentin Doris Nick durch und wird Wittenbachs Schulpräsident – Gemeinderat Bruno Brovelli scheidet aus

Porträt

«Mein Herz schlägt für die Schule»: Doris Nick kandidiert fürs Wittenbacher Schulpräsidium – und stellt sich einer Kampfwahl mit ihrem Amtskollegen

Seit 13 Jahren sitzt Doris Nick im Primarschulrat. Jetzt strebt die 50-jährige Wittenbacherin am 27. September das Schulpräsidium und damit einen Gemeinderatssitz an. Die Parteilose tritt gegen Primarschulratspräsident Thomas Meister (CVP) an und will mit ihrer Erfahrung punkten.