Theaterhaus Das Programm steht, das Haus fehlt: Jetzt macht die freie Szene in St.Gallen vorwärts Der Spielplan bis Ende Jahr verheisst ein reiches Programm. Doch das Haus dazu gibt es nicht. St.Galler Kulturschaffende geben sich mit der Situation nicht zufrieden: Sie fordern, dass ihr seit 30 Jahren fehlendes Haus für die freie Szene endlich realisiert wird. Die Politik steht dem Haus wohlwollend gegenüber, doch das Haus selber fehlt noch immer.

Sie kämpfen um das Haus für die freie Szene St.Gallen: Paty Flores (Berufsverband t. Ostschweiz), Helen Prates de Matos (IG Tanz Ost), Roger Berhalter (IG Tanz Ost) und Peter Surber (IG Kultur Ost) stellen den fiktiven Spielplan der fiktiven Spielstätte «Das Haus» vor. Bild: miz

Es ist ein symbolischer Ort, den die vier ausgewählt haben. Obdachlos unter freiem Himmel, vor der Kultur-Litfasssäule auf dem Kornhausplatz, zwischen Rathaus und dem kantonalen Amt für Kultur, dort stellen die Aktivistinnen und Aktivisten das Programm vor. Den fiktiven Spielplan, mit dem «Das Haus» bespielt würde – wenn es denn real wäre. Denn das Haus für die freie Szene fehlt noch immer.

Seit 30 Jahren bemängeln Kulturschaffende, dass sie in der Stadt St.Gallen keinen Ort haben, um zu proben, ihre Produktionen aufzuführen, Gastspiele zu zeigen, in einen Austausch mit dem Publikum zu kommen. Stadt und Kanton haben zwar beide dieses Bedürfnis anerkannt, die Stadt hat es 2020 im Kulturkonzept festgehalten, auch der Kanton bekennt sich dazu, doch passiert ist bislang wenig.

Deswegen machen die Vertreterinnen und Vertreter der freien Szene vorwärts. «Das Haus», nennen sie ihr Haus für die freie Szene. Die fiktive Wunschadresse: Kulturplatz 1a. Für dieses Haus haben sie einen Spielplan erstellt. 105 Veranstaltungen sind bis Ende Dezember gelistet. Am 30. September die fiktive grosse Eröffnung mit Reden und Apéro und Interaktionen. Am 30. Dezember würde gemeinsam Glühwein getrunken. Dazwischen: Aufführungen, Lesungen, Workshops, Figurentheater, Live-Hörspiel, Schauspiel, Tanz, Performance, Chorkonzert, Beratungen, Begegnungsformate, Vorstellungen für Kinder – bis zu drei Veranstaltungen pro Tag, viele von Kulturschaffenden aus der Region.

Das Wunschhaus der freien Szene verfügt über zwei Veranstaltungssäle, Werkstätten, Foyer, Fundus, Probenräume – und einen nutzbaren Aussenraum. Das reichhaltige Programm ist auf der eigens aufgeschalteten Website dashaus.sg aufrufbar. Man kann also jeden Tag nachschauen, was man verpasst, weil es dieses Haus eben nicht gibt.

Das Haus sei fiktiv, aber realistisch

Zu viert kleben sie am Mittwochvormittag symbolkräftig den Spielplan an die Litfasssäule auf dem Kornhausplatz: Kulturjournalist Peter Surber (IG Kultur Ost), Roger Berhalter (Vizepräsident IG Tanz Ost), Helen Prates de Matos (Berufsverband freier Theaterschaffender «t. Ostschweiz»), und Paty Flores (IG Tanz Ost). Auf ihren T-Shirts das neue Logo, «Das Haus». Den Spielplan nehmen sie später wieder ab, denn die Säule ist voll, sie haben keine Genehmigung, dort etwas aufzuhängen. Bekannt machen wollen sie ihren Spielplan und «Das Haus» über andere Kanäle, ihre Website, ihren Newsletter, Social Media. «Das Haus ist fiktiv, aber realistisch», sagt Peter Surber.

Das Haus brauche es dringender denn je, sagt Paty Flores. Es gebe in der Stadt keine geeigneten Proberäume, Kulturschaffende müssten teure Studios mieten, die keine Struktur für Proben böten, oder ungeeignet seien für Tanzproben. Es fehle ein Ort für den Austausch zwischen Kulturschaffenden und Publikum. Und, am gravierendsten, es gebe in St.Gallen keinen Ort, wo die Tanz- oder Schauspielproduktionen gezeigt werden könnten. Die Lokremise sei zu teuer, und es gebe keine freien Termine – die Theatersäle seien fast immer vom Theater St.Gallen besetzt. «Die freie Szene würde die Stadt beleben», sagt Flores.

Peter Surber (IG Kultur Ost) und Roger Berhalter (IG Tanz Ost) hängen den fiktiven Spielplan auf. Bild: miz

In den letzten Monaten gab es einen kurzen Moment, als das Haus plötzlich konkret in Aussicht stand – Roger Berhalter erinnert an die Diskussionen um das Theaterprovisorium. Diese hätten immerhin gezeigt, dass ein Haus für die freie Szene mehr denn je ein Bedürfnis sei. Dass mehr als 600 Leute den Kulturappell der freien Szene unterzeichneten, habe sie bestärkt, weiter um ihr Haus zu kämpfen. Und da «Haus für die freie Szene» abstrakt klingt, wollen sie mit dem Spielplan zeigen, was ihr Haus sein könnte. Und ja, ihre Aktion soll auch eine Provokation sein, es soll auch ein bisschen wehtun, «denn uns schmerzt es schon lange», sagt Helen Prates de Matos.

Die Stadt prüft drei mögliche Orte

Die Stadt sei dran, heisse es immer. Doch was konkret geplant wird, das wüssten sie nicht, sagen die Initiantinnen und Initianten aus der freien Szene. Stadtrat Markus Buschor, Direktion Planung und Bau, hatte im Juni angekündigt, dass sein Departement bis zu den Sommerferien eine Auslegeordnung erarbeite, wo in der Stadt ein Haus für die freie Szene realisierbar wäre. Dann sollte die Auslegeordnung Mitte September gemacht sein. Wo sie bleibt? Sie sei in Arbeit, sagt Buschor auf Anfrage.

Stadtrat Markus Buschor, Direktion Planung und Bau. Bild: Marius Eckert

Sein Departement habe dem Stadtrat eine Liste mit plus, minus zehn möglichen Standorten für ein Haus der freien Szene vorgelegt. Der Stadtrat habe daraus drei Vorschläge ausgesucht, die Buschors Departement nun vertieft prüfen soll. Aber: «Es sind noch viele Abklärungen nötig», sagt Buschor. Deshalb könne er nicht sagen, wann die Varianten öffentlich vorgestellt werden können.

Ihr Haus sei fiktiv, aber realistisch, wiederholt Peter Surber. Der Künstler H. R. Fricker hatte in den 1980er-Jahren auf Plakaten eine Kunsthalle in St.Gallen eröffnet. Heute ist sie Realität. Mit dem Haus der freien Szene soll es auch so kommen.