Theater Mit Karacho in den Rückschritt: Das St.Galler Theater Trouvaille greift bei seiner ersten Premiere daneben Das Kleintheater Trouvaille in der St.Galler Innenstadt feiert die erste Premiere unter seinem neuem Namen. Theaterleiter Matthias Flückiger bringt eine englische Komödie auf die Bühne, die vielleicht bei der Uraufführung 1958 lustig war. Heute wirkt sie deplatziert.

Matthias Flückiger (links) als erfolgloser Anwalt und Volker Ranisch als tumber Angeklagter spielen «Das Pflichtmandat» im Theater Trouvaille. Bild: zvg/Martin Schmid

Es ist die erste Premiere unter neuem Namen: Das St.Galler Kleintheater Parfin de siècle heisst jetzt Theater Trouvaille. Dessen Leiter Matthias Flückiger hat als erste Produktion für sein neu benamstes Theater eine englische Komödie auf den Spielplan gesetzt. Ein Zweipersonenstück, das er und Schauspieler Volker Ranisch gemeinsam inszenierten und gemeinsam spielen. Doch während der neue Name Aufbruch signalisiert, steht das gewählte Stück für Rückschritt.

«Das Pflichtmandat» des englischen Juristen und Autors John Mortimer hat nicht nur ordentlich Staub angesetzt, es ist wie saure Milch vergoren. Der Plot: Ein älterer Mann, der – haha, Schenkelklopfer – einen Vögelladen betreibt, hat seine Frau umgebracht. Sie war ihm zu lustig, riss dauernd Witze, er wollte doch nur seine Ruhe haben. Den Untermieter, den er ihr auf den Hals hetzte, damit sie mit ihm durchbrennt, hatte sie nach einem Übergriff rausgeworfen. Also tötete er sie. Für diesen Femizid sitzt er jetzt im Gefängnis und wartet auf die Gerichtsverhandlung.

Der Anwalt versagt vor Gericht, doch es gibt trotzdem «ein wunderbares Happy End».

Da kommt ein erfolgloser Anwalt hereingeschneit, der noch nie einen Fall hatte und jetzt seine grosse Chance wittert. Klar, dass dieser Möchtegern-Anwalt ein totaler Schwätzer ist und vor Gericht völlig versagt. Doch keine Angst, «es geschieht sogar ein Wunder», und es gibt «ein wunderbares Happy End», wie Flückiger auf der Theaterhomepage schreibt. Wegen Unfähigkeit des Anwalts wird der Angeklagte freigesprochen.

Vielleicht war das 1958 bei der Uraufführung lustig. Vielleicht auch in den Siebzigerjahren, als eine Inszenierung am Deutschen Theater Berlin fürs DDR-Fernsehen aufgezeichnet wurde. Doch warum man dieses Stück im Jahr 2023 noch spielen soll? Ohne es in einen Kontext zu betten? Ohne irgendeine zweite Ebene einzuziehen? Das erschliesst sich in St.Gallen nicht.

Tiefer Griff in die Klamottenkiste

Und auch der Humor kommt arg vorhersehbar daher. Ranisch als angeklagter Mörder gibt den tumben August, der mit grossen Augen durch die Welt stolpert und doch nur seine Zeit in Ruhe verbringen möchte. Flückiger als erfolgloser Anwalt ist der Hampelmann mit grosser Hybris. Die Darsteller greifen tief in die Klamottenkiste, da werden Augen gerollt, Stirnen gerunzelt, Augenbrauen in Schräglage geworfen.

In der Schweiz wurden alleine in diesem Jahr bereits 15 Frauen und Mädchen durch Femizid getötet, drei Frauen überlebten die Angriffe, listet das Rechercheprojekt Stop Femizid. Es wirkt völlig aus der Zeit gefallen, einen Femizid theatral zu verharmlosen. Haha, ist ja nur ein Scherz! Nein, ein «zutiefst humanistischer Blick in die Abgründe des Alleinseins», wie Flückiger die Inszenierung bewirbt, hätte anders ausgesehen.