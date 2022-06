Theater Café Fuerte macht auf der «Tour um den Bodensee» Halt im St.Galler Klosterviertel Das Ensemble der Ausserrhoder Theatergruppe Café Fuerte führt am Samstag das Stück «Truck Stop» in St.Gallen auf. Die Tour findet anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Internationalen Bodensee-Konferenz statt.

«Truck Stop» wird im Freien aufgeführt. Bild: PD

Das Theaterstück «Truck Stop» handelt von einem Lastwagenfahrer, der seit Wochen an der Grenze feststeckt. Eines Tages verschiebt er den Grenzverlauf aus Versehen und bringt damit den Grenzer völlig aus dem Konzept. «Es geht um innere und äussere, nationale und emotionale und darüber, welche Grenzen wir eigentlich noch brauchen», heisst es in einer Medienmitteilung. Inspiriert durch die kilometerlangen Lastwagen-Schlangen an Weihnachten 2020 vor der neuen EU-Aussengrenze zwischen Dover und Calais, schrieb Tobias Fend das Stück. Fend leitet gemeinsam mit der Ausserrhoderin Danielle Fend-Strahm Café Fuerte.

Theater unter freiem Himmel

Zum 50. Jubiläum der Internationalen Bodensee-Konferenz führt das Ensemble an verschiedenen Orten in der Schweiz, Österreich, Liechtenstein und Deutschland das Stück «Truck Stop» auf. Am Samstag um 21 Uhr machen die Künstlerinnen und Künstler Halt in St.Gallen. Der Eintritt ist frei. Das Spiel wird draussen, an der Gallusstrasse vor dem Gebäude der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell aufgeführt. Die Gruppe ist bekannt für ihren unkonventionellen Stil. «Café Fuerte macht Theater an speziellen Orten. Überall, wo wir wollen», heisst es auf ihrer Website.

Schiffscontainer, Livemusik und Barbetrieb

Zur 50-Jahr-Feier steht ausserdem eine Woche lang ein umgebauter Schiffscontainer im Klosterviertel. Interessierte können im Innern die Geschichte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bodenseeraum entdecken. Der Container kann am Schluss ersteigert werden. Zudem gibt's auch Livemusik und Barbetrieb. (pd/krs)