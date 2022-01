Teilabsage St.Galler Stadtfasnacht steht auf der Kippe: Geplant ist ein Minimalprogramm, grosser Umzug ist definitiv abgesagt Auch in der Stadt St.Gallen leidet die Fasnacht unter der Coronapandemie. Lähmend ist gemäss Präsident Bruno Bischof vor allem die Unsicherheit, was ab dem Schmutzigen Donnerstag noch erlaubt sein wird. In St.Gallen sind der Umzug, die Fasnachtsbeiz im Waaghaus und der Föbü-Abend am gleichen Ort definitiv abgesagt.

Darauf muss die Stadt St.Gallen diesen Februar sicher verzichten: Der grosse Fasnachtsumzug wurde am Freitag definitiv abgesagt. Bild: Ralph Ribi

(23. Februar 2020)

2020 kam die Stadtsanktgaller Fasnacht mit einem blauen Auge davon: Sie fand kurz vor dem Ausbruch der Coronapandemie in der Schweiz und dem ersten Lockdown statt. 2021 fielen die närrischen Tage aus. Und 2022 droht das Gleiche, sollte sich die Pandemie dank der Omikron-Variante weiter verschärfen. Am Freitag hat das Fasnachtskomitee Entscheide zur Durchführung der Fasnacht vom 24. Februar bis 1. März gefällt.

Der grosse Umzug und die Fasnachtsbeiz sind abgesagt

Klar ist damit: Der Fasnachtsumzug vom Sonntag in der Innenstadt hat bei den geltenden Rahmenbedingungen keine Chance auf eine Bewilligung. Entsprechend ist er definitiv abgesagt. Auf die Fasnachtsbeiz im Waaghaus wird auch definitiv verzichtet. Von dem Schritt war schon im Herbst 2021 die Rede gewesen, doch hatte das Fasnachtskomitee damals noch die stille Hoffnung gehabt, dass darauf dann doch nicht verzichtet werden müsse. Ebenfalls definitiv gestrichen ist der Föbü-Abend im Waaghaus.

Die Schnitzelbänkler wollen die Fasnachtsfahne hochhalten. Sie wollen auch in diesem Jahr in der Kellerbühne und in den Fasnachtsbeizen der Altstadt auftreten. Derzeit wäre das mit den 2G-Regeln wohl möglich. Bild: Urs Bucher

(27. Februar 2017)

Die Fasnachtsgesellschaft will aber nicht ganz kampflos kapitulieren: Man wolle vom 24. bis 26. Februar mit einem Minimalprogramm präsent sein, sagt Präsident Bruno Bischof am Freitagmittag. Unterwegs sind an der Stadtfasnacht auch in diesem Jahr ein grosser Teil der Schnitzelbänkler. Sie wollen an drei Abenden in der Kellerbühne und parallel dazu in den Fasnachtsbeizen der Altstadt auftreten. Stand heute sei dies unter Einhaltung der 2G-Regeln möglich, sagt Bischof.

Föbü-Verschuss findet auf jeden Fall statt, die Form ist aber noch offen

Ebenfalls nicht abgesagt ist der Föbü-Verschuss. Er findet traditionell am Fasnachtssamstag zu Füssen des Vadian-Denkmals statt. Dabei wird dem neuen Ehren-Födlebürger oder der neuen Ehren-Födlebürgerin der letzte Rest Kleinbürgerlichkeit per Konfettikanone aus dem Leib geschossen. Der Anlass zieht jeweils Hunderte von Schaulustigen an, die dicht gedrängt in der Marktgasse stehen.

Als bisher letzter St.Galler Ehren-Födlebürger (Föbü) musste an der Fasnacht 2020 der Musiker Marius Tschirky vor der Konfettikanone antreten. Bild: Ralph Ribi

(22. Februar 2020)

Sollte das Ritual vor Ort wegen der am 26. Februar geltenden Coronaregeln nicht möglich sein, überlegen sich Föbüs und Föbinen eine alternative Form. Eine Möglichkeit wäre die Durchführung des Verschusses an einem anderen Ort bei gleichzeitiger Übertragung per Livestream im Internet. Wenn nötig werde man flexibel sein und die Fantasie spielen lassen, verspricht Fasnachtspräsident Bruno Bischof.

Es fehlt an Guggen

Grösstes Problem für all jene, die daran sind, Fasnachtsanlässe zu organisieren, ist gemäss Bruno Bischof das Fehlen von Guggenmusiken. Viele Formationen würden diesmal gar nicht antreten, weil ihnen die Unsicherheit und Krankheitsrisiko zu gross sowie die Vorschriften zu restriktiv seien. Andere seien nicht spielfähig, weil zu viele ihrer Mitglieder aufs Mitmachen verzichten wollten.

Die St.Galler Fasnacht startet jeweils am Schmutzigen Donnerstag mit dem Agugge. Ob es diesen 24. Februar stattfinden kann, ist noch offen. Bild: Urs Bucher

(28. Februar 2019)

So falle es im Moment sehr schwer nur schon eine Gugge für «Vernarrt», den ökumenischen Gottesdienst am Fasnachtssamstag in St.Laurenzen, zu finden. Aufgrund der Vorschriften werde die Fasnachtsgesellschaft in diesem Jahr aber auch darauf verzichten müssen, die Guggenbühnen im Stadtzentrum aufzustellen und zu betreiben, sagt der St.Galler Fasnachtspräsident Bruno Bischof. Möglich ist aber das freie Spiel in der Innenstadt.

Noch nicht entschieden ist, ob das Agugge, der Startschuss zur Fasnacht am Schmutzigen Donnerstag, 6 Uhr, stattfinden kann. Diesbezüglich seien die Gespräche mit den Behörden noch nicht abgeschlossen, der Entscheid über die Durchführung stehe damit noch aus. Allerdings: Sogar wenn das Agugge von den Vorschriften her möglich sein wird, stellt sich natürlich die Frage, wo man die dafür nötigen Guggen auftreiben kann.

Und die Quartierfasnacht?

Der St.Galler Fasnachtspräsident Bruno Bischof. Bild: Michel Canonica

Klar ist: Die Fasnacht in Bruggen findet nicht statt. Das Monsterkonzert der Guggen, der Kinderumzug und der Ohren-Ball sind gemäss den Internetauftritten der Organisatorinnen und Organisatoren definitiv abgesagt. Unklar ist die Situation in den anderen Quartieren.

Beim Fasnachtskomitee habe man diesbezüglich bisher nichts Definitives gehört, sagt Präsident Bruno Bischof. Es sei aber klar, dass die Quartiere bei der Organisation ihrer Fasnachtsanlässe die gleichen Probleme hätten wie die Strassenfasnacht im Stadtzentrum. Bischof rechnet daher damit, dass auch da viele Veranstaltungen nicht stattfinden können.