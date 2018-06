Kommentar

In der Stadt am See ist jetzt Teamgeist gefragt

Die Verantwortlichen tun gut daran, die Ängste und Sorgen der Anstösser des Autobahnzubringers für die Stadt am See nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und die Anstösser dürfen nicht nur auf sich selber, sondern müssen auch auf die Bedürfnisse der ganzen Region schauen. Nur so kann letztlich die breite Zustimmung der Bevölkerung zu diesem Projekt gesichert werden.