TCS-Regionalgruppe steht der Sanierung der Stadtautobahn skeptisch gegenüber: Schon heute werde die Zürcher Strasse als Ausweichroute missbraucht

Dauerbaustellen auf der Stadtautobahn nerven viele Autofahrer – deshalb ist die Bauerei nötig

Seit Monaten wird an der Stadtautobahn gebaut. Woran liegt das eigentlich, fragen sich die Berufspendler. An der Sanierung der Stadtautobahn? Am Olmadeckel? An der Engpass-Beseitigung? Wie lange dauert das noch und wer trägt die Kosten? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen und ein Versuch, die Baustellen auseinanderzuhalten.