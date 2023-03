wintersport Modernste Schneekanone im kleinsten Skigebiet: Beste Pistenbedingungen auf dem Bischofsberg ob Heiden Auf dem Bischofsberg ob Heiden hat Skiliftbetreiber und Landwirt Johannes Solenthaler ein kleines Schneedorado geschaffen. Dank Solarstrom, Speichersee und Schneekanone gibt es dort auch dann gute Pisten, wenn die Hänge ringsum grün sind. Diese Saison läuft bei ihm der derzeit leistungsstärkste Schneeerzeuger, auch aus ökologischen Gründen.

Johannes Solenthaler kann die Schneesicherheit dank der modernen Schneekanone erhöhen. Bild: Rudolf Hirtl

Auf dem Weg über die Piste zur neuen Schneekanone sinkt Johannes Solenthaler knietief im Schnee ein. Für den umtriebigen Landwirt ist das Freude pur, wie seinem Lächeln zu entnehmen ist. Möglich macht es die Schneekanone Sherpa SnowHow der Firma NPA. Das Unternehmen aus Črna na Koroškem, eine Stadt im Norden Sloweniens, produziert den leistungsstärksten Schneeerzeuger, der momentan auf dem Markt zu kriegen ist.

Was macht dieses 30’000 Franken teure Gerät im vermutlich kleinsten Skigebiet der Schweiz? «Die Firma SMI Snow Makers AG aus Thun hat mich im Herbst angerufen und gefragt, ob ich die Schneekanone testen wolle. Mir liegt es sehr am Herzen, den Betrieb von Skilift, Skihütte und die Schneeproduktion so ökologisch wie möglich zu gestalten. Daher habe ich sofort zugesagt, da die Schneekanone eine gute Energieeffizienz hat und bereits bei knapp unter 0 Grad einsetzbar ist», sagt Johannes Solenthaler.

Ein Idealist, der sich nicht unterkriegen lässt

Die alte Schneekanone, die seit 2006 in Betrieb ist, hat mittlerweile 30 Jahre auf dem Buckel und kann Schnee auf Vorrat erst ab minus 2 Grad produzieren. Das Wasser für die Schneeproduktion kommt nicht aus dem Netz der öffentlichen Wasserversorgung, sondern vom 2015 gebauten Wasserspeicherbecken mit tausend Kubikmeter Inhalt. Nicht nur dabei achtet Solenthaler auf Nachhaltigkeit. In der Skihütte sorgt eine CO 2 -neutrale Holzschnitzelheizung für warme Füsse; auf dem Dach erzeugt eine Photovoltaikanlage Strom.

Kein Wunder, spricht Marco Bieri, CEO von Snow Makers, von einem Vorzeigebetrieb. «Ich arbeite schon lange mit Johannes Solenthaler zusammen. Was er sich hier über die Jahre aufgebaut hat, ist wirklich beispielhaft.» Einer der Erfolgsfaktoren sei, dass der Skiliftbetreiber den Fachleuten zuhöre und bereit sei zu lernen und sich zu verbessern. Bieri sagt:

«Er hat in diesem schwierigen Winter auf nur 800 Metern Höhe schon über 30 Betriebstage – das spricht für sich.»

Die Wetterbedingungen würden immer extremer. Bestes Beispiel sei Zermatt/Cervinia, wo die Matterhorn-Skirennen Ende Oktober angesichts des Mangels an Schnee bekanntlich abgesagt werden mussten. «Es hatte dort im Oktober auf beinahe 3000 Metern keinen Tag, an dem Schnee produziert werden konnte, es war stets zu warm.» Die Launen der Natur spielten daher eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Schneekanonen.

Gut zu erkennen sind die Nukleatordüsen im Zylinder der Schneekanone. Bild: Rudolf Hirtl

Die Schneeerzeugung müsse heute schon bei Marginaltemperaturen, also knapp unter dem Gefrierpunkt, möglich sein. Die Sherpa SnowHow sei genau auf solche Problemsituationen ausgelegt. Das Gerät verbrauche zwar nur etwas weniger Strom als das alte Gerät, wesentlich sei, dass in derselben Betriebszeit beinahe doppelt so viel Schnee hergestellt werden könne.

Lust auf Wintersport hat gelitten

Sogenannte Nukleatordüsen sind bei der Schneekanone auf dem Bischofsberg seitlich am Zylinder und grösser in der Mitte des Rohrs angebracht. Diese Kombination ist laut Bieri verantwortlich für die optimierte Entstehung von Eiskeimen, dem Grundbaustein von Schnee. Strategischer Partner bei der Entwicklung der Maschine ist der internationale Ski-Verband (FIS). Aufgrund der oft prekären Schneelagen, auch im hochalpinen Bereich, liege es im Interesse der FIS, dass es schneller einsetzbare Schneekanonen gäbe.

Aktuell sind die Pistenbedingungen auf dem Bischofsberg ausgezeichnet. Bild: Rudolf Hirtl

Die knapp 130 Meter lange Anlage hat Johannes Solenthaler 2002 erstmals aufgestellt. Der Landwirt hat in der Folge in die Kunstschneeproduktion investiert, weil der Skilift finanziell etwas abwerfen müsse, was allerdings immer anspruchsvoller werde. «Das sind genau die Situationen, die mich reizen. Ich mag es, Herausforderungen anzunehmen, aufgeben ist dabei für mich keine Option.»

Durch das oft zu warme Wetter habe bei den Leute die Lust auf Wintersport diesen Winter gelitten. Bilder und Berichte von stillstehenden Liftanlagen würden diesen Effekt noch verstärken. «Ich hoffe, dass wir die Freude am Wintersport mit unserem Engagement wieder wecken können», so Solenthaler. Die Schneeverhältnisse auf dem Bischofsberg sind aktuell ausgezeichnet, was auch die Kurse der Schneesportschule Heiden (lizenzierte Schweizer Skischule) möglich macht. Bis zu 15 Skilehrerinnen und Skilehrer bringen Kindern und erwachsenen Anfängern den Winterport näher, wovon am Schluss die ganze Branche profitiert.

Johannes Solenthaler hofft, dass diese Leidenschaft für den Skisport in den Bergen nicht verborgen bleibt. «Es wäre schön, wenn wir einen Götti für die neue Schneekanone finden könnten, etwa durch eine Partnerschaft mit einem grossen Schweizer Skigebiet. Allein können wir den Kauf dieser Schneekanone finanziell nicht stemmen.»