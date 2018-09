14. St.Galler Museumsnacht: Museen laden zur Tatort-Besichtigung Am Samstag an der Museumsnacht sind 33 Kulturinstitutionen in der Stadt St.Gallen von 18 bis 1 Uhr geöffnet. Passend zum Motto «Tatort» gehören Krimis und ein makabres Buffet zum Programm. Roger Berhalter

Zum Reinbeissen gestrickt: Im Textilmuseum St.Gallen tischt die Künstlerin Madame Tricot Pupillen-Pastetchen und andere Häppchen auf. (Bild: PD)

Für einmal schliessen die Museen am Samstag nicht schon früh, sondern sind von 18 bis 1 Uhr geöffnet. Zum 14. Mal findet die St.Galler Museumsnacht statt, und 33 Institutionen machen mit: Von der Galerie bis zur Bibliothek, vom Kunst- bis zum Seifenmuseum, vom Sitterwerk im Westen bis zum Botanischen Garten im Osten.

Das diesjährige Motto heisst «Tatort», und die Museen setzen es auf vielfältige Art um. Das Textilmuseum befasst sich gemäss Ankündigung ernsthaft mit den Abgründen seiner Sammlung und nimmt «das tödliche Potenzial von Nadel, Tuch und Faden unter die Lupe»: In der Textilbibliothek ist ein gestricktes, makabres Buffet aufgebaut. Die Künstlerin Dominique Kähler-Schweizer alias Madame Tricot hat Pupillen-Pastetchen und andere Häppchen gestrickt und zu einem «Buffet macabre» arrangiert. Vor Ort zeigt die Künstlerin zudem, wie man Augäpfel häkelt.

Franz Hohler liest vor

In der Bibliothek Hauptpost präsentiert das Theater Fabula literarische Sequenzen zum Thema «Tatort Leben». Im Raum für Literatur wird zudem Franz Hohler aus seinem Roman «Das Päckchen» lesen. Die Kantonsbibliothek Vadiana ist dem Verbrechen auf der Spur, widmet sich in einer Ausstellung Dieben und Mördern, und im Parterre führen Schauspieler des Theaters St.Gallen das Kammerspiel «Karolina Senn, angeklagt wegen heimlicher Geburt» auf.

An manchen Orten dürfen die Besucherinnen und Besucher selber Tatorte erkunden. Im Kunstkiosk können sie Detektiv spielen, und auch die Universität lädt Kinder ein, sich als Detektive auf Spurensuche in und um die Bibliothek zu begeben, während die Erwachsenen per HSG-Kunst-App in der hauseigenen Sammlung stöbern können.

Totenhemden am Ventilator

Das historische Museum nimmt die Museumsnacht zum Anlass, die Installation «Totentanz» des Künstlers Hans Thomann zu eröffnen. Der St.Galler nutzt die Museumsräume für eine künstlerische Intervention und erweitert das Thema Totentanz auf humorvoll-tiefgründige Weise, indem er zum Beispiel historische Artefakte sprechen lässt oder Totenhemden mit einem Ventilator in Bewegung bringt.

Mit der 14. Ausgabe der Museumsnacht hoffen die Veranstalter, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Vor zwölf Jahren kamen noch 9000 Besucher an den Anlass, im vergangenen Jahr waren es nur noch 4000. Am Wetter jedenfalls dürfte es dieses Mal nicht scheitern. Die Aussichten für Samstagabend sind gut und vor allem trocken.