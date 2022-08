Taminaschlucht Nach Tod von Mutter und Sohn wegen herabfallendem Baumstamm: Ermittlungen dauern an – Strasse und Wege weiterhin gesperrt Am Sonntagnachmittag löste sich in der Taminaschlucht ein Baumstamm von einer Felswand und traf eine 42-jährige Frau und ihren 6-jährigen Sohn tödlich. Seit Montagmorgen begutachten Spezialisten und Spezialistinnen das Gelände. Sämtliche Umstände, die zum Ereignis führten, werden laut St.Galler Kantonspolizei abgeklärt.

Rückblick: Am Sonntagmittag war eine 42-Jährige mit ihrem 6-jährigen Sohn sowie weiteren Personen auf der Kiesstrasse von Bad Ragaz in Richtung Taminaschlucht unterwegs. Die Strasse wird links durch einen Bach begrenzt, rechts befindet sich eine fast senkrecht in die Höhe ragende Felswand. Diese ist im oberen Teil mit Bäumen bestückt. Ein Baumstamm löste sich im oberen Teil der Wand, fiel auf die Strasse und traf Mutter und Sohn. Dies teilt die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntagnachmittag mit. Die Angehörigen der Rettung und der Notarzt der AP3-Luftrettung konnten nur noch den Tod der beiden feststellen.

Seit Montagmorgen begutachten und untersuchen nun Spezialistinnen und Spezialisten die rund vier kilometerlange Strecke. Die «Kernaufgabe ist es, die Unfallstelle zu dokumentieren und allfällige Hinweise zur Unfallursache zu sichern», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Warum es zu dem Baumfall kam, ist Bestandteil dieser laufenden Abklärungen.

Untersuchungen dauern an

Bisher ergaben die Untersuchungen, dass auch in den kommenden zwei Tagen weitere Abklärungen und kleinere Forstarbeiten ausgeführt werden müssen. Die Arbeiten im steilen Gelände können teilweise nur mit Kletterausrüstungen und in Seilschaften ausgeführt werden, was die Arbeit erschwert.

Im Einsatz stehen laut St.Galler Kantonspolizei Mitarbeitende des Kantonalen Forstamts, Höhenarbeiter und Mitarbeitende des Strassenkreisinspektorats. Die St.Galler Kantonspolizei ist mit Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe ebenfalls vor Ort. Auch ein Geologe nimmt in den kommenden Tagen seine Arbeit auf.

Laut der Kantonspolizei kann mit weiteren Informationen respektive Resultaten der Untersuchung frühestens am Donnerstag gerechnet werden. Wie lange der Weg gesperrt bleiben wird, ist noch nicht klar.

Drohnenaufnahme von der Unfallstelle. Bild: BRK News

Eine beliebte Ausflugsroute

Die alte Badstrasse ist eine beliebte, flache Kiesstrasse, welche von Bad Ragaz zur Taminaschlucht führt. Sie wird an Ausflugstagen von hunderten von Personen begangen.

Die Strasse wird dreimal wöchentlich durch Mitarbeitende des Strassenkreisinspektorates Buchs visuell kontrolliert. «Die Strasse in der Taminaschlucht ist wohl eine der bestkontrollierten Strassen überhaupt im Kanton», sagt Krüsi. Letztmals fand eine Kontrolle am Freitagnachmittag statt, so der Mediensprecher weiter.

Die Badstrasse führt zur Taminaschlucht und wird an schönen Tagen von hunderten Personen begangen. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

«Die Facharbeiter konnten dabei nichts Aussergewöhnliches feststellen.»

Ob es einen Zusammenhang mit den starken Niederschlägen in den letzten Tagen gibt, ist nicht erwiesen. Laut Krüsi hat es in Bad Ragaz bereits am Samstag nicht mehr geregnet. Jeweils im Frühjahr wird die Strecke zur Taminaschlucht durch Forstfachleute und Höhenarbeiter ebenfalls kontrolliert und dabei nötigenfalls Bäume gefällt.

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen wurden am Sonntag die Feuerwehr, Forstsachverständige sowie ein Vertreter der Gemeinde Pfäfers und des Strassenkreisinspektorates aufgeboten. Für die Betreuung der Angehörigen wurde die psychologische Erste Hilfe hinzugezogen. (kapo/elo/dar/sae/fm1today)