Tagesbetreuung in St.Gallen: Linke und Bürgerliche sind sich uneins über Kosten und Tarife

Die SP-Juso-PFG-Fraktion lässt nicht locker. Vor einem Monat ist sie beim Stadtrat mit dem Wunsch abgeblitzt, eine Gratis-Tagesbetreuung anzubieten. Nun nimmt sie bereits den nächsten Anlauf. In einer «abgespeckten Version» fordert sie einen kostenlosen Mittagstisch. Mit einer Motion stellt sie den Antrag auf eine Änderung der Schulordnung. Darin soll es künftig heissen, dass die «familienergänzende Betreuung über Mittag (Mittagstisch) unentgeltlich» sei. Eltern müssten nur noch die Kosten für das Essen tragen. Aufgrund der Antwort des Stadtrats auf die Interpellation «Keine Gebühren für Tagesbetreuung» sei man zum Schluss gekommen, dass ein kostenloses Ganztagesangebot im Moment nicht realistisch sei, sagt Peter Olibet, Präsident der städtischen SP. «Deshalb konzentrieren wir uns nun auf den Mittagstisch.» Er soll analog zur Oberstufe gratis werden. «Möglichst viele Kinder sollen davon profitieren können.»

In seiner Antwort hatte der Stadtrat der Gratis-Tagesbetreuung eine deutliche Abfuhr erteilt. Als Hauptgrund gab er die angespannte finanzielle Lage der Stadt an. Würde die Betreuung kostenlos angeboten, müsste die Stadt mit jährlich wiederkehrenden Kosten in der Höhe von 11 Millionen Franken rechnen, schrieb er und kündigte gleichzeitig an, die Tarife für die Betreuung anzupassen. Kurz zusammengefasst bedeutet das, dass Krippen günstiger und die Mittagstische teurer werden. Eine Massnahme, an der sich die SP stört. «Aus unserer Sicht ist die Erhöhung der Tarife der falsche Weg», sagt Olibet. Sie führe dazu, dass die Budgets von vielen Familien stärker belastet und die Hürde für den Besuch des Mittagstischs höher werde, heisst es in der Motion. Nun folgt laut Olibet eine politische Ausmarchung.

Denn die Bürgerlichen nehmen in der Tariffrage eine andere Haltung ein. «Ich halte es mit dem Verursacherprinzip», sagt etwa FDP-Stadtparlamentarier Karl Schimke: «Wenn jemand sein Kind in die Tagesbetreuung schickt, soll er dafür etwas bezahlen – selbstverständlich abgestuft nach Einkommen.» Auch Christian Neff von der SVP hält nicht viel von einem Gratis-Angebot. Allerdings hätte er die Tarife anders als der Stadtrat angepasst. «Meiner Meinung nach sollten die untersten Einkommenschichten gar nichts zahlen.» Entsprechend stärker würde er die besser verdienenden Eltern zur Kasse beten.