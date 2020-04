Interview «Sucht ist kein Charakterschaden»: Die neue Leiterin der Stiftung Suchthilfe in St.Gallen über ihren Anfang, Suchttrends und Akzeptanz Sie rund 100 Tagen leitet Regine Rust die Stiftung Suchthilfe. Was will sie bewirken? «Dass wir weiterhin mit viel Kreativität und Einsatz arbeiten, dass wir gute Lösungen finden, am Puls der Zeit und wach bleiben. Und dass wir den Betroffenen zuhören», sagt sie.

Obwohl sie als Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe nun mehr administrative Aufgaben hat, will Regine Rust weiterhin den Betroffenen zuhören. Bild: Michel Canonica

Ihr Lachen, immer wieder ist es in diesem Gespräch zu hören. Es hilft den Klienten wohl ebenso wie ihr Fachwissen. Anfang Jahr hat Regine Rust Jürg Niggli als Kopf der Stiftung Suchthilfe abgelöst, hat Zürich gegen St.Gallen getauscht. Die Wochenenden verbringt sie zwar noch in der Limmatstadt, ansonsten scheint die 48-Jährige ganz hier angekommen zu sein. Die Begeisterung, mit der sie spricht, zeigt: Suchthilfe ist mehr als ein Beruf für sie. Sie ist eine Herzensangelegenheit.

Was war das Spannendste, das Sie seit Ihrem Amtsantritt erlebt haben?

Regine Rust: Wie wir mit Corona umgehen. Viele Menschen, die wir beraten, haben kein wohnliches Zuhause, wo sie sich zurückziehen können. Sie halten sich oft in Pärken auf. Andere Städte haben die Grünanlagen wegen Social Distancing geschlossen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass der Kantipark offen bleibt. Wir mussten kreativ auf die Situation eingehen, haben Stühle angekettet und Zollstöcke dazwischen befestigt, damit der empfohlene Mindestabstand eingehalten ist.

Zur Person Mitarbeiter und Klienten der Stiftung Suchthilfe kennen Regine Rust bereits: Die 48-jährige Deutsche hatte den Bereich Beratung geleitet, bevor sie Anfang Jahr die Geschäftsleitung von Jürg Niggli übernahm. Regine Rust hat in Köln Soziale Arbeit, Suchthilfe und -management studiert, in Bern Psychologie. Zurzeit absolviert sie nebenberuflich den Masterstudiengang Sozialmanagement an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. (dbu)

Sie haben schon in Städten wie Köln, Baden und Zürich im Suchtbereich gearbeitet. Wie unterscheidet sich St.Gallen von diesen?

St.Gallen ist die Stadt der kurzen Wege. Wir tauschen uns wöchentlich mit der Polizei aus. Ein Telefonat, in dem wir Massnahmen besprechen, genügt, um den Park bis heute offenzuhalten. Dabei stellte sich die Frage: Wie kommen wir an Ketten, wenn die Baumärkte geschlossen sind? Dann befürchtete Stadtgrün, die Bäume könnten wegen der Ketten kaputtgehen. Also entschieden wir uns, Fahrradschläuche um die Ketten zu legen. Doch wie kommen wir an Fahrradschläuche, wenn der Fachhandel zuhat? Am Schluss haben wir beides irgendwoher bekommen.

Welche Süchte haben Sie in den ersten 100 Tagen beschäftigt?

Kokain war ein grosses Thema. Wir haben Personen beraten, die so viel konsumieren, dass ihre finanzielle Situation desaströs ist. Es handelte sich oft um Manager und Personen, die einen Job im oberen Segment ausüben. Sie nehmen den Stoff ein, um ihre Leistung zu steigern. Höher, schneller, weiter, sie wollen ihre Grenzen nach oben verschieben. Eine Zeit lang geht das gut. Kokain kann aber nur Potenzial freisetzen, das wir ohnehin haben. Und irgendwann ist dann der Akku leer und der Mensch bricht zusammen. Auch viele Anfragen zu digitalen Medien und Glücksspielen gingen ein. Und Alkohol bleibt ein Dauerbrenner.

Sucht tritt in allen Schichten auf, wie das Beispiel Kokain zeigt. Betrifft sie auch jedes Alter?

Früher hiess es: Die Süchtigen werden immer jünger. Viele stützten sich bei dieser These auf Cannabis. Ich entgegnete jeweils: Das stimmt nicht. Das Einstiegsalter bleibt konstant. Die digitalen Medien sind der erste Bereich, auf den die Behauptung nun zutrifft. Wenn ein 12-Jähriger Cannabis raucht, reagieren Eltern sofort und kontaktieren uns. Bei extensivem Chatten mit zehn Jahren denken sie zwar: «Hm, schwierig.» Aber sie übersehen die Warnsignale und warten zu lange. Noch kennt man sich zu wenig mit dieser neuen Sucht aus. Was ist das richtige Mass? Eine Frage, die für viele Mütter und Väter schwierig zu beantworten ist.

Wie sieht das richtige Mass aus?

Es muss regelmässige und gut ritualisierte Auszeiten geben. Und die digitalen Medien müssen in Balance mit anderen Aktivitäten sein. Handy, Games und Chatten gehören zum Alltag, sollten ihn aber nicht bestimmen.

Verschärft der Lockdown den Medienkonsum?

Das wird sich zeigen. Ich gehe davon aus, dass 2030 neben den heutigen Drogen und Süchten Selbstoptimierung und Essstörungen verbreitet sein werden. Wie stelle ich mich im Internet gut dar? Wie modelliere ich meinen Körper? Wir leben ein immer perfekteres Dasein. Nicht mehr wir sagen, wann wir uns entspannen wollen. Der Fitnesstracker weist uns darauf hin.

Wollten Sie schon immer Suchtberaterin werden?

Nach dem Abitur in Deutschland habe ich ein freiwilliges soziales Jahr eingelegt. Ich war 19 Jahre alt und habe auf einer Entzugsstation gearbeitet. Dort habe ich erlebt, wie gut Suchtarbeit funktionieren kann. Das hat mich geprägt. Viele Menschen glauben, dieser Job sei frustrierend. Für mich ist er das Gegenteil: hoffnungsvoll. Er braucht zwar Kraft, er gibt aber auch Kraft. Suchtarbeit kann das Potenzial in Menschen wecken, sie verändern. Das beeindruckt mich nach 20 Jahren noch.

Schildern Sie Ihr bisher eindrücklichstes Erlebnis.

Es gibt zwei Dinge, die mich immer wieder berühren. Etwa wenn eine Beratung so verläuft, dass ich denke: Na, gut, mal schauen, ob es klappt. Und dann, ein paar Jahre später, kommt diese Person auf der Strasse auf mich zu, sieht anders aus, tritt anders auf und stellt mir Partner und Kinder vor. Ich staune auch oft darüber, wie grosszügig Menschen sind, die selber wenig haben. Sie malen Bilder für uns, für andere Süchtige. Eine grossherzige Geste.

Anfang Jahr zeigten Kinos den Film «Platzspitzbaby». Er erzählt die Geschichte einer 11-Jährigen, deren Mutter drogensüchtig ist. Verzeichnet Ihre Stelle seither mehr Anfragen wegen abhängiger Eltern?

Es klopften mehrere Institutionen bei uns an, die sich für das Thema interessierten. Wir haben uns gefreut, denn es war lange vergessen gegangen. Dabei ist es für eine Gesellschaft wichtig, zu wissen, was Kinder brauchen, deren Eltern von Drogen abhängig sind.

Was brauchen diese Kinder?

Sie benötigen eine Bezugsperson, die wirklich für sie da ist. Mit der sie reden können, ohne das Gefühl haben zu müssen, ihre Eltern zu verraten. Die Bezugsperson will nicht zwingend aufdecken, überlässt dem Kind das Tempo der Aufarbeitung. Früher noch sah man das anders. Man nahm das Kind sofort aus der Familie, traumatisierte es so zusätzlich. Und zerstörte das Gute, das noch existierte in der Familie. Es gibt süchtige Mütter und Väter, die ihr Elternsein auf die Reihe bekommen.

Im Silicon Valley ist Microdosing das neue Ding. Eine Kleinstdosis LSD morgens bringt die Tech-Tüftler fokussiert durch den Tag. Und zu grossen Ideen. Schwappt der Trend in die Schweiz rüber?

Ja, wir haben erste Anfragen dazu bekommen. Das in den USA beliebte Crystal Meth hingegen hat sich hier bisher kaum verbreitet. In der Schweiz sind viele nicht auf den billigen Stoff angewiesen, sie können sich das teurere Kokain leisten.

Verlagert sich der Handel von Drogen immer mehr ins Internet?

Gerade in St.Gallen ist die persönliche Übergabe wichtig, wie wir wissen. Vor Corona haben Süchtige den Stoff vielleicht auf der Strasse oder im Ausgang gekauft. Der Austausch ist wegen des Lockdowns erschwert. Vermutlich besorgen sich manche die Ware nun im Darknet. Sie werden das teils weiter tun, wenn sich die Lage normalisiert hat. Viele denken, dass sie online Substanzen von guter Qualität kaufen. Doch das täuscht oft.

Auch deshalb setzt Zürich schon stark auf Drug-Checking. Proben zeigen, was wirklich in der gekauften Ware steckt. Deutschland denkt erst darüber nach. Was halten Sie davon?

Wenn man weiss, welchen Gehalt der Stoff hat und dass er keine verunreinigten Stoffe enthält, schützt das den Konsumenten. Unsere Stiftung unterstützt aus ähnlichen Gründen die Liberalisierung von Cannabis. Erst ausserhalb der Illegalität ist Jugendschutz möglich. Nur darf die Branche nicht denselben Fehler wie beim Alkoholverkauf machen. Und keine Bussen verteilen, wenn Händler Regeln missachten.

Was wünschen Sie den Süchtigen?

Mehr Akzeptanz. Viele Menschen denken, dass Süchtige ihre Situation selber verschuldet haben. Sie halten Sucht für eine Willensschwäche oder einen Charakterschaden. Dabei ist es eine Krankheit, von der Weltgesundheitsorganisation anerkannt. Nicht alle haben die psychische Ausstattung, um schwierige Erlebnisse zu überwinden. Mit Depressiven geht die Gesellschaft allmählich verständnisvoll um, mit Süchtigen leider noch nicht.

Sie setzen sich jeden Tag mit den Süchten anderer auseinander. Worauf können Sie selber nur schwer verzichten?

Aufs Velofahren. Und auf Lakritze.