Stromnetz Zwei Millionen Franken für zwei Container: In Gossau könnte schon bald der grösste Batteriespeicher der Ostschweiz stehen Die Gossauer Stadtwerke wollen einen Batteriespeicher kaufen und beantragen dem Parlament dafür einen Kredit über zwei Millionen Franken. Die zuständige Stadträtin Claudia Martin erklärt, warum es das braucht.

Der Container mit dem Batteriespeicher soll hinter den Gossauer Stadtwerken zu stehen kommen. Visualisierung: PD

Rapperswil-Jona und Arbon haben bereits einen, nun will auch die Stadt Gossau einen kaufen. Die Rede ist von einem Batteriespeicher für Strom. Zwei Millionen Franken soll er kosten, es wäre der grösste in der Ostschweiz. Derzeit befasst sich eine vorberatende Kommission des Stadtparlaments mit dem Geschäft. Der Stadtrat unterstütze dieses «energiepolitisch sinnvolle Projekt», heisst es in seinem Bericht und Antrag. Doch warum braucht Gossau einen Energiespeicher?

Claudia Martin, Gossauer Stadträtin. Kevin Roth

Es gehe darum, so der Stadtrat, die Spitzen beim Strombezug zu glätten. Diese gibt es vor allem am Mittag. Ein Batteriespeicher lässt sich so steuern, dass dieser während der Spitzenzeiten Strom lokal ins Netz abgibt, damit vom Transportnetz der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) nichts bezogen werden muss.

Der Batteriespeicher sei auch wichtig im Zusammenhang mit dem Umbau des Schweizer Energiesystems, sagt die zuständige Stadträtin Claudia Martin auf Anfrage. Heute kann Energie dank Öl, Gas und Atomkraft dann produziert werden, wenn sie gebraucht wird. Künftig ist das nicht mehr so, denn die Produktion von erneuerbaren Energien ist unregelmässig und vom Vorhandensein von Sonne oder Wind abhängig.

Steuergelder werden keine beansprucht

Dies führt dazu, dass zeitweise kurzfristig zusätzliche Energie in das Stromnetz eingespiesen oder zu viel produzierter Strom zwischengespeichert werden muss. Die Anlage verhindert, dass die Netzfrequenz zu stark schwankt. Im Stromnetz fliesst Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hertz. Diese muss konstant gehalten werden, sonst kann es zu Stromabschaltungen kommen. Martin betont:

«Mit einem Batteriespeicher leisten wir deshalb einen Beitrag zur Stabilität des gesamten Stromnetzes.»

Finanziert werden soll die Anlage über den betrieblichen Cashflow der Stadtwerke. «Es werden keine Steuergelder beansprucht», heisst es in den Unterlagen. Die Investition soll über zehn Jahre abgeschrieben werden. Möglich ist das, weil Energieversorger, die Speicher zur Verhinderung von Frequenzschwankungen zur Verfügung stellen, entschädigt werden. Zudem reduziert sich die Entschädigung, die den Betreibern der Übertragungsnetze für den Transport des Stroms bezahlt werden muss.

Anlage könnte schon 2022 in Betrieb gehen

In Gossau soll ein Batteriespeicher mit einer Leistung von 3 Megawatt und einer Speicherkapazität von 2,5 Megawattstunden gebaut werden. «Wir brauchen einen so grossen Speicher, damit er wirtschaftlich betrieben werden kann», sagt Martin. Installiert werden soll die Anlage auf dem Areal des Werkshofs an der Bischofszellerstrasse. Der Speicher ist in einem zwölf Meter langen Container eingebaut. In einem zweiten, halb so grossen Container befindet sich die Steuerzentrale.

Die genaue Ausführung des Systems ist jedoch abhängig von den Ergebnissen des Bauprojekts. Deshalb könne sich der Aufbau der Komponenten bis zur Realisierung noch ändern, heisst es im Bericht und Antrag des Stadtrates. Zuerst muss aber noch das Parlament seinen Segen geben. Claudia Martin geht davon aus, dass das Geschäft im Januar ins Parlament kommt. Läuft alles nach Plan, könnte der Batteriespeicher noch im Jahr 2022 in Betrieb gehen.