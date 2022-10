Stromkrise Durchführung der Eisarena Rorschach «im Moment nicht verantwortbar» – trotzdem hoffen die Veranstalter auf die Bewilligung Noch hat die Stadt Rorschach nicht definitiv entschieden, ob die Eisarena diesen Winter stattfinden kann. Während die Veranstalter auf grünes Licht hoffen, dämpft der Stadtpräsident den Optimismus.

In der Eisarena fahren Schlittschuhläuferinnen und -läufer auf Echteis, das braucht Strom. In den Vorjahren, wie hier 2018, war das noch kein Problem. Bild: Rudolf Hirtl

Bei den letzten zwei Durchführungen sorgte Corona für Unsicherheit, diesen Winter bedroht der fehlende Strom die Eisarena in Rorschach. Ob der Verein Netzwerk Rorschach das Eisfeld direkt am Seeufer vom 13. Januar bis 26. Februar 2023 bereitstellen darf, ist deshalb noch unklar. Eine definitive Bewilligung oder Absage der Stadt Rorschach für das temporäre Eisfeld steht noch aus.

Der Verein Netzwerk Rorschach stecke bereits in den Vorbereitungen für die Eisarena, sagt Vereinspräsident Markus Wanner.

«Wir wollen parat sein, falls wir die Bewilligung bekommen.»

In einigen Tagen will Wanner die Sponsoren anschreiben und sie um finanzielle Unterstützung bitten. «Wenn die Eisarena nicht stattfindet, geben wir das Geld natürlich wieder zurück», sagt er.

Zwar habe ihm der Rorschacher Stadtpräsident bereits mündlich gesagt, dass er die Eisarena Stand heute nicht bewilligen könne. Trotzdem bleibt Wanner vorsichtig optimistisch.

«Heutzutage ist alles so kurzfristig und wir können die Eisarena extrem schnell auf die Beine stellen.»

Erst, wenn bis im Dezember keine definitive Entscheidung vorliege, könne die Eisarena nicht stattfinden.

Stadtrat will Ende Oktober entscheiden

Bis im Dezember muss sich der Verein Netzwerk Rorschach nicht gedulden. Bereits Ende Oktober soll eine definitive Entscheidung fallen, sagt Robert Raths, Stadtpräsident von Rorschach. «Die Eisarena ist für die Stadtratssitzung vom 25. Oktober traktandiert. Dann werden wir beschliessen, ob wir eine Bewilligung in Aussicht stellen.»

Robert Raths, Stadtpräsident von Rorschach. Bild: PD

Ziemlich wahrscheinlich werde es dabei auf eine Absage für die Eisarena Rorschach hinauslaufen, sagt Raths.

«Die Eisarena braucht so viel Strom, das können wir angesichts der drohenden Strommangellage im Moment nicht verantworten.»

Gemäss Wanner verbraucht die Eisarena in Rorschach insgesamt rund 30'000 Kilowattstunden Strom. Das ist gleich viel Strom wie ein Vier-Personen-Haushalt in knapp sechs Jahren verbraucht. Dass sich die Aussichten bezüglich des Strommangels in den nächsten Wochen noch so ändern, dass die Eisarena doch stattfinden kann, hält Raths für unwahrscheinlich.

«Mir ist natürlich klar, dass da Vorbereitungen dahinterstecken und die Kinder eine riesige Freude an der Eisarena haben. Aber aus heutiger Sicht ist die Durchführung nicht verantwortbar.» Diese würde den übrigen Stromsparmassnahmen, die Rorschach bereits ergriffen habe, zuwiderlaufen.

Diesen Winter würde die Eisarena in Rorschach zum neunten Mal stattfinden. Bild: Michel Canonica

Kunsteis ist keine Option

«Natürlich können wir nicht extrem viel Strom brauchen, während die Leute bei 19 Grad in ihren Stuben frieren», sagt Veranstalter Wanner. Das sei auch eine Reputationsfrage.

«Trotzdem haben mich in den letzten Wochen immer wieder Leute dazu ermuntert, die Eisarena durchzuführen.»

Der Zuspruch für das Eisfeld am See sei also durchaus da in der Bevölkerung.

Eine Alternative zum stromfressenden Echteis wäre Kunsteis. Dieses kommt für Wanner aber nicht in Frage.

«Aus Erfahrung von den ersten zwei Jahren mit Kunsteis wissen wir, dass es zu wenig Freude macht. Entweder machen wir es mit richtigem Eis oder gar nicht.»

Für den Fall, dass die Eisarena stattfinden kann, hat Wanner bereits Eismeister zur Mithilfe angefragt. Zudem sei man im Verein und mit den Handwerkern ein eingespieltes Team. Für wie wahrscheinlich er es hält, dass sein Verein die Eisarena diesen Winter durchführen kann, will Wanner nicht beantworten. Aber er sei «ein realistischer Optimist».

Keine Fondue-Alp, dafür Advent auf dem Lindenplatz

Noch ist also nicht abschliessend entschieden, ob die Eisarena in Rorschach stattfindet oder nicht. Klar ist aber bereits, dass die Fondue-Alp nicht aufgebaut werden wird.

Einen Lichtblick gibt es für die Rorschacherinnen und Rorschacher aber doch: Unabhängig von der Eisarena werde der Advent auf dem Lindenplatz in gewohnter Form stattfinden, sagt Bea Mauchle. Sie ist Präsidentin des Vereins «Weihnachten in Rorschach». «Wir gehen davon aus, dass wir die notwendige Bewilligung erhalten.» Auch der Bummelsunntig, an dem viele Rorschacher Geschäfte einen Sonntagsverkauf machen, und der Chlauszug stehen laut Mauchle auf dem Programm. Auch dort ist der Strommangel ein Thema: Beim Advent auf dem Lindenplatz wolle man versuchen, den Stromverbrauch zu senken. Dieser sei aber schon tief.